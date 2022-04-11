مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

أثارت حلقة حارس مرمى الزمالك والمنتخب القومي محمد أبو جبل، مع الإعلامية ياسمين عز، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، لسببين، الأول التصريحات الساخنة التي أطلقها أبو جبل، والثاني طريقة إدارة الحوار من مقدمة البرنامج في التعامل مع الحارس، التى وصفها البعض بـ الغزل المبالغ فيه، حيث خرجت الإعلامية عن اسلوب الحوار المتبع في البرنامج وتحدثت وكأنها تغازل اللاعب، خاصة بعدما قالت صراحة "أنت مورد وخدودك حمرا".

جدل على السوشيال ميديا

وتداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصورًا من الحلقة التي حل فيها أبو جبل ضيفا على الإعلامية ياسمين عز، على قناة mbc مصر، وصنعوا منها كوميكسات ساخرة.

وعلق المتابعين على الصور والفيديوهات بشكل ساخر، مؤكدين إعجاب الإعلامية ياسمين عز بحارس المرمى محمد أبو جبل، وعقدوا مقارنة مع حلقة سابقة جمعت الإعلامية وفاء الكيلاني والفنان تيم الحسن قبل زواجهما، وهي تقول له: "تيم أنا عايزة أتجوزك"، ليرد عليها قائلًا: "بقبل فورًا حبيبة قلبي".

ياسمين تطالب جاباسكي بالغناء

ومن المواقف المثيرة أيضا، مطالبة الإعلامية، حارس المرمى محمد أبو جبل أن يغني لها، وحاول أبو جبل أن يعتذر بلباقة عن الغناء إلا أنها صممت على ذلك، ورفضت إنهاء الحلقة قبل سماع صوته، وبالفعل استجاب الحارس لطلبها وغنى للمطرب بهاء سلطان، لتعقب ياسمين قائلة: "صوتك حلو".

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل طالبت الحارس بالتمثيل، معللة ذلك بأنه يشبه مهند التركي، ليرد أبو جبل بأن زملاؤه يشبهونه بالممثل السوري معتصم النهار، وأضاف إنه يحب التمثيل كثيرا وإذا لم يكن لاعب كرة كان يتمنى أن يصبح ضابطا أو ممثلا، ويتمنى أن يحقق حلم التمثيل في وقت لاحق.

حقيقة توقيع أبو جبل للأهلي

ومن التصريحات المثيرة للجدل، تلك التي أطلقها جاباسكي عن تجديد عقده مع الزمالك، وأثناء توقيعه للأهلي، قائلا: "أنا موجود في نادي الزمالك، ومحصلش تواصل بيني وبين أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي، مستني كلمة النادي الأبيض بشأن عقدي في الفترة المقبلة".

وأضاف أبو جبل أنه قدم تنازلات عديدة للانتقال إلى الزمالك قبل عدة مواسم، مشيرًا إلى أنه رفض عروض احتراف من أجل الانضمام إلى الفريق الأبيض ووقع عقدًا على بياض عند عودته إلى الزمالك في 2019.

أبو جبل يسخر من تجديده للزمالك بمليون دولار

سخر حارس الزمالك محمد أبو جبل، من الأنباء التي ترددت عن اشتراطه الحصول على مبلغ مليون دولار في الموسم الواحد لتجديد عقده مع الزمالك، مشددًا على أنه لا يتشرط إطلاقًا على النادي فيما يخص الأمور المالية، مشيرا إلى أنه قبل بالقيمة المالية التي تم وضعها في عقده الحالي مع الزمالك، وحصل على وعد بتعديل عقده حال تألقه مع الفريق وهو ما حدث بالفعل.

وأضاف أبو جبل أنه عاد إلى نادي الزمالك تلبية لرغبة النادي، خصوصًا وأن النادي له فضل عليه، واستطاع أن يتفوق على الظروف المحيطة به ليصبح هو الحارس الأول لفريق الزمالك.

ارتباط أبو جبل بابنة الحضري

ورد حارس الزمالك محمد أبو جبل، على شائعة ارتباطه بالشابة شهد، ابنة الحارس التاريخي لمصر عصام الحضري، المعروف بالسداد العالي.

وقال أبو جبل: "الحضري اسم كبير في الكرة المصرية والإفريقية، وأتمنى أن أصل لشيء من اللي عمله، وهو صديق شخصي ليا، ومعرفش مين طلع إشاعة إني خطبت بنته، وهو معندوش بنات تتخطب".

لم أشتبك مع الجماهير عقب الخروج من إفريقيا

وكشف أبو جبل، عن تفاصيل الأزمة بينه وبين بعض جماهير الزمالك الغاضبة، عقب الخسارة أمام الوداد المغربي في القاهرة ببطولة دوري أبطال إفريقيا، موضحًا أن الجماهير البيضاء الغاضبة من الخسارة ألحقوا أضرارًا بسيارته، ووقف أحد المشجعين أمام سيارته رافضًا التحرك.

وأضاف أنه تعرض للسب وقتها من الجماهير الغاضبة، ورفض وقتها الرد عليهم تقديرًا لحالة الغضب الموجودة عندهم، وأردف أنه لا يعلم سبب الهجوم الذي تعرض له بعد فترة قليلة من تألقه مع منتخب مصر في النسخة الماضية من بطولة أمم إفريقيا.

رد فعل زوجة أبو جبل بعد تصدره التريند

شاركت الأميرة سمارة يحيى، زوجة محمد أبو جبل، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بعدة صور جديدة خلال رحلتها بدبي.

جاءت الصور، عقب تصدر أبو جبل، محركات البحث، والـ «تريند»، بعد ظهوره مع ياسمين عز، وهو ما برره البعض بالغيرة، رغم تداول شائعات زعمت بانفصال الثنائي، وذلك خلال مباريات كأس الأمم الأفريقية، التي تألق خلالها «أبو جبل» قبل أن يؤكد هو أن هناك خلافات بالفعل.

زوجة أبو جبل: حسبي الله ونعم الوكيل

وعبرت سمارة عن غضبها من الأنباء المتداولة عن قصة انفصالها بقولها: «حسبي الله ونعم الوكيل في الذي قال فيا ما ليس فيا ونسب إلي ما لم أفعل.. تكلمت من قبل وقلت كي يجي الوقت المناسب نخرج ونعلن بصح راني نشوف ناس راحو بعيد بزاف بتدخل في حياتي الشخصية ووصلوا لعائلتي ووصلوا يراسلوا ناس نعرفهم حتى يعرفوا حياتي».

وأضافت عبر خاصية «ستوري» على حسابها الشخصي على منصة تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»: «أنا الوحيدة الأدرى بحياتي وبشي لي عديت عليه، والأشياء لي دخلتني في فترة من حياتي في دمار واكتئاب نفسي غير ربي يعلم به، ومكانش مرأة تحب تخرب بيتها إلا إذ صح العلاقة أذتها وبكتها أكتر من أنها فرحتها».

وتابعت زوجة أبو جبل: «مش حابة ندخل في تفاصيل أكتر لا نحكي على أي شخص، الحمد الله تربيت نخسر ونفارق ومنأذيش حد.. ممكن الناس تشوفها ضعف لكن بالنسبة لي نقطة قوة».