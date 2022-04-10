عروض احتراف.. أبو جبل: قدمت تنازلات كثيرة للعودة للزمالك.. فيديو

استضاف برنامج "كلام الناس في رمضان"، الذي تقدمه الإعلامية "ياسمين عز"، والمُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، محمد أبو جبل، حارس مرمى نادي الزمالك.



وكشف "أبو جبل"، حقيقة انتقاله لنادي النصر السعودي قائلا: "حدث كلام كثير خلال الفترة الماضية، حول الانتقال والإمضاء لناد آخر"، مؤكدًا: "أنا ملتزم مع نادي الزمالك وانتظر كلمة نادي الزمالك".

وأضاف: "مستمر مع الزمالك السنة القادمة"، لافتا: "الزمالك بيتي وعندما طُلب مني العودة للزماك رجعت ومضيت على بياض".

وأشار محمد أبو جبل، حارس مرمى نادي الزمالك: "قدمت تنازلات كثيرة للعودة للزمالك، ومنها عروض كثيرة للاحتراف".