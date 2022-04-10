أبو جبل: جمهور الزمالك شتمني بأمي وكانوا هيكسرولي العربية.. فيديو

استضاف برنامج "كلام الناس في رمضان"، الذي تقدمه الإعلامية "ياسمين عز"، والمُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، محمد أبو جبل، حارس مرمى نادي الزمالك.



وعلق "أبو جبل"، على مشاجرته مع أحد مشجعي الزمالك عقب مباراة الوداد المغربي قائلا: "المشاجرة كانت بسبب حزني الشديد عقب الخسارة".

وأضاف أن الجماهير التفت حول سيارته وحطمتها وتعرض لاستفزازات كبيرة ولكن الفيديو اقتصر على مقطع معين فقط.

وأشار: "كنت حزينا بعد الهجوم علي، بعض الأشخاص هشموا سيارتي وسبوني بألفاظ سيئة، وجدت شخصا أمام سيارتي لا يريد التحرك"، متابعا: "جمهور الزمالك شتمني بأمي وكانوا هيكسرولي العربية .. واحد وقف قدامي وقالي دوسني".

