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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. صور تكشف جمال زوجة أبوجبل وأضرار الإكثار من الكافيين

زوجة أبوجبل
زوجة أبوجبل

نشر موقع «صدى البلد»، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها في التقرير التالي :

هل يصلح زيت الزيتون لـ الطهي أو القلي؟ اعرف الحقيقة

زيت الزيتون من الزيوت الطبيعية الصحية للغاية، ولكن  يعتقد الكثير من الأشخاص أنه غير مناسب للطهي بسبب محتواه من الدهون غير المشبعة، يدعي البعض الآخر أنه خيار ممتاز للطهي -حتى بالنسبة للطرق عالية الحرارة مثل القلي.

أسباب سرعة ضربات القلب.. جمال شعبان يقدم طرق العلاج

ضربات القلب السريعة من أكثر المشكلات الصحية الشائعة بين جميع الأعمار .. فما أسبابها؟ وطرق علاجها؟

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب سابقا، نتعرض في بعض الأحيان للشعور بـ ضربات القلب السريعة ووقتها نبدأ فى الشعور بالقلق على أنفسنا.

وكشف “ شعبان ” خلال منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن أهم أسباب زيادة سرعة ضربات القلب وأهم الخطوات التى يجب فعلها فى هذه الحالة.

طريقة علاج انسداد الأنف عند الرضع بدون أدوية

علاج انسداد الانف عند الرضع من أكثر المشاكل التي تواجه الكثير من الأمهات، فمن الصعب استخدام الأدوية و المضادات لعلاج انسداد الانف بالأخص للرضع.
سيلان الأنف عند الرضع يمكن أن يكون شيئًا جيدًا،  إنها طريقة الجسم للتخلص من الجراثيم، ولكن عندما يعاني الطفل  من كثرة المخاط  فقد يتسبب ذلك في انسداد الأنف،  يمكن أن يؤدي أيضًا إلى صعوبة الأكل أو التنفس.
فهناك بعض العلاجات المنزلية و الطرق التي يمكن علاج انسداد الانف عند الرضع، وفقا لما نشره موقع webmd.

أضرار الإكثار من الكافيين بعد التعافي من كورونا.. تعرف عليها

حذر طبيب روسي من أضرار الإكثار من الكافيين على المتعافين من فيروس كورونا وتحديدا متحور أوميكرون وتعد القهوة من أغنى المصادر الطبيعية بـ الكافيين لذلك شدد طبيب الأعصاب الروسي على الابتعاد عنها بعد التعافي من كورونا واستبدالها بالشاي الأخضر.

زوجة أبو جبل.. 10 صور تكشف جمالها بعد تصدرها الترند

تصدرت زوجة أبو جبل مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما حسم محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، موقفة الاجتماعي على الهواء، بعد سؤال محرج من الإعلامية منى الشاذلي، وقال إن الموقف به مشكلات حاليا.
 

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