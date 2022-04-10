أبو جبل عن عودته احتياطيا لـ الشناوي: لا أفكر بهذه الطريقة

استضاف برنامج "كلام الناس في رمضان"، الذي تقدمه الإعلامية "ياسمين عز"، والمُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، محمد أبو جبل، حارس مرمى نادي الزمالك.

ووجهت "عز"، سؤالا لأبو جبل قائله: "هل صعبت عليك نفسك لما رجعت بديل تاني للشناوي في السنغال"، ليرد "أبو جبل"، قائلا: "لا أفكر بهذه الطريقة، والجميع في المنتخب عائلة واحدة".

وأشار: "أي حد يلعب أو أي حد يكون موجود أهم حاجه يؤدي دوره"، متابعا: "منتخب مصر أهم شيء بالنسبة لنا".

وأضاف محمد أبو جبل، حارس مرمى نادي الزمالك،: "كان نفسنا نصعد كأس العالم، وكانت فترة صعبة، لكن الحمد لله".

