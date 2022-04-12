جمال شعبان يحذر من تناول الحلويات والأطعمة الدسمة عقب الإفطار

بعد تصريح الإعلامي عمرو أديب، بأنه لا يحب الحلويات الحديثة كـ القطايف بالنوتيلا، والكنافة بالموز والمانجو، وأنه يفضل تناول أنواع الحلويات التي تعد على الوصفات القديمة الكنافة والقطايف المعدة بالمكسرات والشربات، فهل تناول هذه الحلويات بكثيرة أمر صحي أم سلبي .

مخاطر تناول الحلويات والأطعمة الدسمة

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، واستشاري أمراض القلب، من تناول الحلويات والاطعمة الدسمة، وذلك لما لها من مخاطر كبيرة على صحة القلب والشرايين التاجية.

وتابع د. جمال شعبان في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، ان تناول الحلويات والأطعمة الدسمة تمثل خطر كبير على الأشخاص الذين خضعوا لتركيب دعامات على القلب، الأمر الذي يمكن ان يتسبب لهم الوفاة على الفور.



وأشار د. جمال شعبان، إلى أن الحلويات والأطعمة الدسمة تحتوي على الكثير من الدسم، ويتم إستخدام السمن الصناعي في أغلبها ، لذا فهي تمثل أمراض خطيرة للغاية، وبالأخص للمصابين بمرض القلب والشرايين التاجية.

مخاطر تناول الحلويات والأطعمة الدسمة

وكشف د. جمال شعبان، فيما سيق عبر حسابه الرسمي ، أن هناك الكثير من الأطعمة الضارة بالصحة والعادات الغذائية الخاطئة، والذي يجب أن نمتنع عن تناولها، وهي كالآتي :

- الإكثار من الخبز.

- الإكثار من الأرز والمكرونة.

- تناول الحلويات والسكريات بكثرة.

- تناول اللحوم المصنعة.

- الإكثار من البطاطس.

- الفاست فوود.

- الإكثار من استخدام السمن الصناعي في طهي الطعام.

- كثرة إضافة ملح الطعام.

- شرب المشروبات الغازية.

- الأكل بسرعة وبالليل.