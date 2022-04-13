طريقة عمل الكسكسي المصري على طريقة نجلاء الشرشابي

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الكسكسى المصرى بأبسط الخطوات، فالكسكسي يعتبر محببا لدى الكثيرين، ويقبل على تناوله جميع أفراد الأسرة.

مقادير كسكسي مصري



500 جرام دقيق

¾ كوب ماء

1 ملعقة كبيرة بايكنغ بودر

رشة ملح

طريقة كسكسي مصري



في وعاء، اخلطي الدقيق مع الماء، البايكنغ بودر والملح.

افركي المزيج بيديك جيداً، ثم انقليه إلى معالج الطعام واخفقيه حتى يصبح كحبيبات الرمال.

في قدر على النار، سخني كمية من الماء، ثم ثبتي مصفاة مبطنة بقطعة من القماش الناعم فوق القدر.

أضيفي مزيج الدقيق فوق القماش وغطيه به جيداً.

اتركي المزيج يطهى على البخار لمدة 60 دقيقة.

انقلي المزيج إلى معالج الطعام مرة أخرى، واخفقيه حتى يعود كحبيبات الرمال.

أعيدي المزيج إلى قطعة القماش واطهيه بحمام البخار مرة أخرى، لمدة 10 دقائق.

ارفعي الكسكسي عن البخار وقدميه ساخناً.