3 فوائد غير متوقعة لتناول المكسرات في رمضان.. تفاصيل

المكسرات غذاء غني بالعناصر الغذائية ، حيث تحتوي على معظم الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، كما إنها أحد المصادر الرئيسية لأحماض أوميغا 3 الدهنية ، وتقدم مجموعة من الفوائد الصحية من الحد من التهاب المفاصل الروماتويدي إلى الحماية من مرض الزهايمر والخرف .

فوائد المكسرات

فقدان الوزن

تتكون المكسرات بشكل كبير من الدهون ، والتي قد تبدو غير منطقية لفقدان الوزن، ومع ذلك ، فإن الدهون الموجودة في المكسرات غير مشبعة بالكامل تقريبًا ، مما يعني أنها تجعلك تشعر بمزيد من الرضا بعد تناول الطعام ، مما يساعدك على تناول كميات أقل بمرور الوقت، لقد وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون المكسرات بشكل متكرر هم أقل عرضة لزيادة الوزن من أولئك الذين نادرا ما يأكلون المكسرات.

السيطرة على مرض السكري

وجد علماء من كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة أسبابًا مثيرة للإعجاب للتوصية باستهلاك المكسرات بانتظام كطريقة لإدارة مرض السكري، في دراسة مضبوطة ، قلل الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2 الذين تناولوا أكثر من خمس حصص من المكسرات أسبوعيًا من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 17٪.

منع أمراض القلب

هناك العديد من الدراسات التي تظهر الآثار المفيدة للمكسرات على صحة القلب، يرتبط تناول المكسرات أربع مرات على الأقل في الأسبوع بانخفاض حالات الإصابة بأمراض القلب التاجية واحتشاء عضلة القلب.