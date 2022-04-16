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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا تانية الحلقة 14.. ضرب ابن ليلى علوي في المدرسة

ليلى علوي
ليلى علوي

شهدت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل “دنيا تانية” العديد من الاحداث المشوقة.

 

قام أصدقاء ابن ليلى علوي بضربه في المدرسة بعدما اصرت ليلى علوي بقول الحقيقة في النيابة عن حادث السيارة، لأنهم كانوا شركاء في الحادث معه.

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واكتشفت ولاء الشريف، أن صاحب ابن ليلى علوي يتعاطى الهروين في المدرسة، واستقرت ان تقول لليلى علوي بما انها مديرة المدرسة.

يذكر أن كشف الفنان فراس سعيد عن كواليس مشهد تلقيه صفعة على وجهه من قبل الفنان ليلى علوى ضمن أحداث مسلسل دنيا ثانية والذى يعرض على شاشة قناة صدى البلد.

 

وقال فراس سعيد في تصريح خاص لصدي البلد: أن مشهد صفعي على الوجه والذى جمع بيني وبين ليلى علوي من أصعب المشاهد حتى الآن التي عرضت بالعمل ومازال هناك كثير من المفاجآت خلال أحداث العمل.

دنيا تانية ليلى علوي فراس سعيد الفنان فراس سعيد فراس

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