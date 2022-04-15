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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا تانية الحلقة 13 .. ليلى علوي تقنع ابنها لتسليم نفسه

ليلى علوي
ليلى علوي

شهدت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل “دنيا تانية” للفنانة ليلى علوي، العديد من الاحداث المشوقة.
 

ذهبت ليلى علوي، لأبنها واقنعته انا يعترفوا بالحقيقة أمام الظابط، ولكن ابن حارس العقار انكر واعترف على نفسه.

كما قام إبن صاحب المدرسة، يقيم اجتماعاً للاطاحة بها من العمل ولكنها قالت له انه ليس له الحق في تقيمها وتقيم مستواها.

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وانتهت احداث الحلقة بصدمة ولاء الشريف، بعدما وجدت سيارة غامضة تترص طريقها.

يذكر أن كشف الفنان فراس سعيد عن كواليس مشهد تلقيه صفعة على وجهه من قبل الفنان ليلى علوى ضمن أحداث مسلسل دنيا ثانية والذى يعرض على شاشة قناة صدى البلد.

 

وقال فراس سعيد في تصريح خاص لصدي البلد: أن مشهد صفعي على الوجه والذى جمع بيني وبين ليلى علوي من أصعب المشاهد حتى الآن التي عرضت بالعمل ومازال هناك كثير من المفاجآت خلال أحداث العمل.

 

دنيا تانية ليلى علوي ولاء الشريف فراس سعيد الفنان فراس سعيد

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