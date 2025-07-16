جمال شعبان يحذر من الإفراط في تناول المكملات الغذائية

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن تناول المكملات الغذائية سلاح ذو حدين، موضحًا أن تناول المكملات من قبل المواطن دون الرجوع لطبيب تسبب مشكلات كثيرة بالجسم.



وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن هناك أضرار حالة الإفراط في تناول المكملات الغذائية وهناك مخاطر أخطر مما تتخيل.



وأوضح: «مش كل حاجة زيادة تبقى مفيدة» ولذلك ننصح المواطنين بالرجوع لـ الطبيب حالة تناول أي أدوية، وأنه بسبب عدم تعرض المواطنين لأشعة الشمس، وعدم تناول الألبان، نتج عن ذلك نقص فيتامين د، وأن البعض يتناول أي أدوية دون استشارة طبيب وهذا أيضًأ خطر كبير.



