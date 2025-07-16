عصير القصب والبطيخ.. جمال شعبان يوجه رسالة للمواطنين لتجنب الجلطات

وجه الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، رسالة هامة للمواطنين لتجنب الجلطات خلال فترة الصيف، قائلا: "يجب عدم التعرض لأشعة الشمس، ووضع غطاء على الرأس".

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن تناول الماء مهم جدًا، ولكن يجب الابتعاد عن الماء المثلج، لآن الماء المثلج يتسبب في مشكلات بالجسم، وقد ينتج عنه اختلال في كهرباء القلب.

ونصح المواطنين بتناول عصير القصب، وتناول البطيخ، والتين، لآن هذه الفواكه تقي من الجلطات، والمشكلات التي تحدث بالقلب.

وطالب بتناول الخضروات بجميع أنواعها، وتناول القهوة، وطالب بالابتعاد عن المشروبات الغازية، لآن تلك الأشياء سم قاتل.