قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمامه خيارين.. الأهلي يعلن آخر تطورات رحيل وسام أبو علي عن الفريق
شادي زلطة: مناهج حديثة في التعليم الفني تراعي المهارات المطلوبة لسوق العمل
المفتي: هناك بعض القضايا لا يُفتي فيها بدار الإفتاء إلا بعد دعوة صاحب السؤال شخصيًا
طارق يحيى: أتمنى تعاقد الزمالك مع أحمد عبد القادر
أحمد سعد يطلق خامس أغنيات الوش الأول من بيستهبل
جمال شعبان يحذر من الإفراط في تناول المكملات الغذائية
وزيرا الخارجية التركي والأردني: يجب وقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا
90 مدرسة تكنولوجية.. التعليم: نشهد طفرة في تطوير التعليم الفني
مفتي الجمهورية: أصدرنا 1.2 مليون فتوى إلكترونية و60 ألف شفهية عبر تطبيقات ذكية
جمال شعبان يوضح فوائد الماغنيسيوم لضمان صحة القلب
نبيل الكوكي ينعى ميمي عبد الرازق
مصطفي شلبى يقترب من الإنضمام للبنك الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد سعد يطلق خامس أغنيات الوش الأول من بيستهبل

أحمد سعد
أحمد سعد
قسم الفن

أطلق  أحمد سعد قبل قليل، الأغنية الخامسة والأخيرة من المرحلة الأولى "الوش الأول" من ألبومه الجديد "بيستهبل" باسم "بطة" وذلك عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

الأغنية الجديدة طرحها أحمد سعد على طريقة الفيديو كليب واستخدم فيها الجرافيك لإظهار "البط" بشكل كوميدي خلال الأغنية الجديدة التي قدمها بالإيقاع الراقص.


الأغنية من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس هاني محروس والكليب من إخراج طه التونسي:

*كلمات أغنية بطة*
يالي هويت الجمال اللي مفيش زيه
تعالى شوف من بعيد الحلو وعاميله

بطة عالكل حاطة.. عارفة إن مفيش ولا قبلها
ولا جاي حتى بطة

بطة ملهاش محطة 
الكل شاور بس هي ماسكة سكة

بطة عالكل حاطة.. عارفة إن مفيش ولا قبلها
ولا جاى حتي بطة

بطة ملهاش محطة 
الكل شاور بس هي ماسكة سكة

يجولها كدة ..  تجلهم كدة 
مهرة وشاردة من الخيال 
الضحكة دوا
مفعولها هوا
جرعة يدوب همك يتشال

يجولها كدة ..  تجلهم كدة 
مهرة وشاردة من الخيال 
الضحكة دوا
مفعولها هوا
جرعة يدوب همك يتشال

بطة
بطة
هايلة قادرة وطايلة
تقدر تسوي فيك هوايل من سلامها هايلة

عارفة دارسة وفاهمة 
تستخدم امتى سلاح دلعها اللي فى كلامها


دي هايلة قادرة وطايلة
تقدر تسوى فيك هوايل من سلامها بطة

عارفة دارسة وفاهمة 
تستخدم امتى سلاح دلعها اللي فى كلامها

يجولها كدة تجلهم كدة 
مهرة وشاردة من الخيال 
الضحكة دوا
مفعولها هوا
جرعة يدوب همك يتشال 

بطة.. دي بطة
بطة.. دي بطة
عالكل حاطة
  
بطة عالكل حاطة.. عارفة إن مفيش ولا قبلها
ولا جاى حتي بطة

بطة ملهاش محطة 
الكل شاور بس هي ماسكة سكة

يجولها كدة تجلهم كدة 
مهرة وشاردة من الخيال 
الضحكة دوا
مفعولها هوا
جرعة يدوب همك يتشال

أحمد سعد ألبوم أحمد سعد روبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

10 جيجا مجانًا على باقتك.. كود تعويض الإنترنت WE وفودافون وأورنج واتصالات

مديرية أمن البحيرة

بعد 50 يومًا من البحث عن الهوية.. كشف لغز العثور على جثة شاب في ترعة بالبحيرة

الشيخ مرهج شاهين

السويداء.. وفاة الشيخ مرهج شاهين بعد حلق شاربه

الإيجار القديم

ماذا لو لم يصدق الرئيس على قانون الإيجار القديم خلال 30 يوما من إصداره؟

سجائر كليوباترا

كليوباترا بكام النهارده؟.. أسعار سجائر الشرقية للدخان والمستوردة بعد تطبيق الزيادة

اجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي 2025.. اعرف موعد وعدد أيام العطلة الرسمية

3 أيام ورا بعض.. موعد إجازة المولد النبوي 2025

3 أيام ورا بعض.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 لموظفي الحكومة والقطاع الخاص

مجلس الوزراء

12 قرارا حكوميا جديدا.. ما الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم؟

ترشيحاتنا

التقديم بكلية الحاسبات والمعلومات

بالشروط الجديدة.. التقديم بكلية الحاسبات والمعلومات 2025 للدبلومات الفنية

حادث الطريق الأوسطي

نقابة العاملين بالنقل: السائقون ليسوا مجرمين والمهنة مليئة بالشرفاء

رسالة دكتوراه

مناقشة دكتوراه “حوكمة النمو الحضري وأثرها على التنمية المستدامة”

بالصور

سكر وأنيميا وشلل رعاش.. 21 علامات تظهر على اليد تكشف أمراضا خطيرة

علامات اليد
علامات اليد
علامات اليد

غير التخسيس.. تعرف على فوائد بذور الشيا

غير التخسيس..تعرف على فوائد بذور الشيا
غير التخسيس..تعرف على فوائد بذور الشيا
غير التخسيس..تعرف على فوائد بذور الشيا

طريقة عمل اللحمة الباردة شرايح

طريقة عمل اللحمة الباردة (شرايح
طريقة عمل اللحمة الباردة (شرايح
طريقة عمل اللحمة الباردة (شرايح

النصر يعلن التعاقد رسميًا مع نادر الشراري لمدة 3 مواسم

نادر الشراري
نادر الشراري
نادر الشراري

فيديو

سامح عبد العزيز

محدش يكلمني.. طليقة سامح عبدالعزيز توجه رسالة حاسمة للصحافة

أكلة نادية السيد وآية حبيب

دعوة من القلب.. نادية السيد تطلب من آية حبيب فيديو مشترك بعد رجوعها

المتهمين

بسبب لهو الأطفال.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمطرية في القاهرة

المتهم

تشاجر مع جيرانه.. القبض على شخص يحمل سلاحا أبيض بالفيوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد