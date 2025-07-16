أحمد سعد يطلق خامس أغنيات الوش الأول من بيستهبل

أطلق أحمد سعد قبل قليل، الأغنية الخامسة والأخيرة من المرحلة الأولى "الوش الأول" من ألبومه الجديد "بيستهبل" باسم "بطة" وذلك عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

الأغنية الجديدة طرحها أحمد سعد على طريقة الفيديو كليب واستخدم فيها الجرافيك لإظهار "البط" بشكل كوميدي خلال الأغنية الجديدة التي قدمها بالإيقاع الراقص.



الأغنية من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس هاني محروس والكليب من إخراج طه التونسي:

*كلمات أغنية بطة*

يالي هويت الجمال اللي مفيش زيه

تعالى شوف من بعيد الحلو وعاميله



بطة عالكل حاطة.. عارفة إن مفيش ولا قبلها

ولا جاي حتى بطة



بطة ملهاش محطة

الكل شاور بس هي ماسكة سكة

بطة عالكل حاطة.. عارفة إن مفيش ولا قبلها

ولا جاى حتي بطة



بطة ملهاش محطة

الكل شاور بس هي ماسكة سكة

يجولها كدة .. تجلهم كدة

مهرة وشاردة من الخيال

الضحكة دوا

مفعولها هوا

جرعة يدوب همك يتشال

يجولها كدة .. تجلهم كدة

مهرة وشاردة من الخيال

الضحكة دوا

مفعولها هوا

جرعة يدوب همك يتشال

بطة

بطة

هايلة قادرة وطايلة

تقدر تسوي فيك هوايل من سلامها هايلة

عارفة دارسة وفاهمة

تستخدم امتى سلاح دلعها اللي فى كلامها



دي هايلة قادرة وطايلة

تقدر تسوى فيك هوايل من سلامها بطة

عارفة دارسة وفاهمة

تستخدم امتى سلاح دلعها اللي فى كلامها

يجولها كدة تجلهم كدة

مهرة وشاردة من الخيال

الضحكة دوا

مفعولها هوا

جرعة يدوب همك يتشال



بطة.. دي بطة

بطة.. دي بطة

عالكل حاطة



بطة عالكل حاطة.. عارفة إن مفيش ولا قبلها

ولا جاى حتي بطة



بطة ملهاش محطة

الكل شاور بس هي ماسكة سكة

يجولها كدة تجلهم كدة

مهرة وشاردة من الخيال

الضحكة دوا

مفعولها هوا

جرعة يدوب همك يتشال