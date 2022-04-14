دنيا تانية الحلقة 12.. ليلى علوي تبحث عن ابنها وتكتشف خيانة صديقتها

شهدت أحداث الحلقة الثانية عشر، من مسلسل "دنيا تانية” العديد من الأحداث المشوقة.

قامت ليلى علوي، بالبحث عن ابنها الذي ترك لها المنزل بعدما علمت حقيقة حادث السيارة وبالفعل وجدته عند صديقه.

كما اكتشفت الفنانة ليلى علوي، خيانة صديقتها لها مع طليقها، وحاول البعض وضعها في بعض المشكلات في العمل لعدم تركيزها بسبب الظروف التي تمر بها.

يذكر أن كشف الفنان فراس سعيد عن كواليس مشهد تلقيه صفعة على وجهه من قبل الفنان ليلى علوى ضمن أحداث مسلسل دنيا ثانية والذى يعرض على شاشة قناة صدى البلد.

وقال فراس سعيد في تصريح خاص لصدي البلد: أن مشهد صفعي على الوجه والذى جمع بيني وبين ليلى علوي من أصعب المشاهد حتى الآن التي عرضت بالعمل ومازال هناك كثير من المفاجآت خلال أحداث العمل.