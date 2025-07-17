قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رد غاضب.. الخطيب يرفض مقابلة وسام أبو علي
عراقجي يدين الغارات الإسرائيلية على سوريا ويطالب بتحرك دولي
إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالرصاص والشوم في البلينا بسوهاج
إجازة 23 يوليو 2025 .. الموعد الرسمي وعدد الأيام
ما هي الأمنية التي يتمناها الميت لو عاد للحياة الدنيا؟
ماذا بينك وبين الله.. أقباط ومسلمو بورسعيد يودعون الكابتن ميمي عبد الرازق
كردستان العراق .. انفجار يهزّ أربيل جراء سقوط طائرة مسيّرة مفخخة
أسعد لحظات حياتي.. والد أحمد شريف يتحدث عن انضمام نجله للزمالك
سوريا .. غارات إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية في ريف اللاذقية
الأزمة مستمرة.. الأهلي يغلظ العقوبة على وسام أبو علي
لماذا صلاة الفجر خير من النوم؟.. الإفتاء تجيب
مش بنتأخر عن ولادنا.. محمد يوسف يكشف مبادرة الأهلي تجاه إمام عاشور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما هي الأمنية التي يتمناها الميت لو عاد للحياة الدنيا؟

ما هي الأمنية التي يتمناها الميت لو عاد للحياة الدنيا ؟
ما هي الأمنية التي يتمناها الميت لو عاد للحياة الدنيا ؟

دل القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة على فضل الصدقة وفوائدها، وأنها تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى، كما في قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى».

لماذا يتمنى الميت الصدقة لو عاد للدنيا؟

كشف القرآن عن أن الصدقة هي الطلب الذي يتمناه الميت لو عاد مرة إلى الحياة، مصداقًا لقول الله تعالي: «وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ» (المنافقون 10)، فشرع الله لنا عبادات فيها النفع الكثير في دنيانا وأخرانا، وبعض هذه العبادات ما يتخطى نفعه من يفعلها، بل يصل نفعها إلى غيره فينال من فضل الله المزيد، ومن تلك العبادات العظيمة التي يعود نفعها على النفس وعلى الغير (الصدقات)، فهي طاعة عظيمة الثواب من كافة النواحي، ففيها تفريج للكروب وشفاء من الأمراض ودفع للبلاء ووقاية من النار في الآخرة.

كما أرشدنا النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله إلى فوائد الصدقات الدنيوية والأخرية لنعرف قيمة التصدق، فمن فوائد الصدقة أنها تدفع البلاء عن المتصدّق وأهل بيته، وتمنع ميتة السوء، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فقال في الحديث الشريف الذي رواه الإمام الترمذي : "إن الصدقة لتطفئ غضب الربّ، و تدفع ميتة السوء". وروى الإمام البيهقي عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطّاها"، وفي أمر الصدقات يقول النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- فيما رواه الإمام الطبراني: "أحب الأعمال الى الله- عز و جل- سرور تدخله على مسلم: تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه ديْنا، أو تطرد عنه جوعًا... ولأن أمشي مع أخٍ لي في حاجه أحب إليَّ من أن اعتكف في مسجدي هذا شهرا".
 

فضل الصدقة

1- الصدقة تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى.
2- تمحو الخطيئة وآثارها.
3- تعتبر وقاية من النار يوم القيامة.
4- يستظل المتصدق بها يوم القيامة، حيث إنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
5- فيها دواء للأمراض البدنية.
6- هي دواء للأمراض القلبية.
7- المتصدق تدعو له الملائكة كل يوم.
8- تجعل الله يبارك في المال.
9- تطهر الإنسان وتخلصه من الفساد والحقد الذي يصيبه من جراء اللغو، والحلف، والكذب، والغفلة.
10- يضاعف الله للمتصدق أجره.
11- صاحبها يدخل الجنة من باب خاص يقال له باب الصدقة.
12- سببٌ لوصول المسلم إلى مرتبة البر.
13- دليلُ على صدق إيمان المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الصَّدقَة بُرهانٌ).
14- تطهير المال ممّا قد يصيبه من الحرام خاصة عند التجار، بسبب اللغو، والحلف، والكذب.
15- تدفع البلاء.
16- انشراح الصدر، وطمأنينة القلب وراحته.
17- سببٌ لدخول الجنة، ويُدعى صاحب الصدقة يوم القيامة من باب الصدقة.
18- مضاعفة أجر الصدقة.
19- سببٌ لوصول المسلم إلى مرتبة البر.
20- الصدقة تفتح لك الأبواب المغلقة.
21- تدفع ميتة السوء.
22- سبب سرور المتصدق ونضرة وجهه يوم القيامة.
23- تسد سـبعـين بابًا من السوء في الدنيا.
24- أفضل ما ينتفع به الميت وخير ما يُهدى للميت في قبره.
25- الصدقة هي أفضل الأعمال الصالحة والقربات إلى الله سبحانه وتعالى.
 

أفضل الصدقات للمتوفي

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كل عمل صالح يؤديه الحي ويهب مثل ثوابه للمتوفي، يصله بأذن الله.

وأضاف "شلبي" خلال إجابته عن سؤال مضمونه " ما هي أحب الصدقات عن المتوفى؟ "، أن أشكال الصدقة كثيرة وجميعها يتقبلها الله، فمنها التبرع للمستشفيات ومعاهد الأورام ودور الأيتام وغيرها من مخارج الصدقات التي أمرنا بها الله تعالى في الكتاب والسنة.

وأشار أمين الفتوى إلي أشكال أخرى للصدقة، كأن يساعد المسلم أرمله فقيرة أو طالب علم غير قادر.
 

أفضل الصدقات للميت

بينما قال الشيخ عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أفضل صدقة يقدمها الوالد لوالده المتوفي، أن يساعد في تعليم إنسان، لأنها تجمع الصدقة والخير والعلم النافع.

وأضاف الورداني خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار: ورد في ذلك حديث أبي هريرة يقول النبي ﷺ: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.

وتابع: في الحديث فضل الولد الصالح حيث إنه مِن عمل والده إذا أحسن تربيته، ففيه الحث على تربية الأولاد الصالحين؛ فهم الذين ينفعون والديهم في الآخرة، ومِن نفعهم أنهم يدعون لهم.

أفضل الصدقات للميت ما هي الأمنية التي يتمناها الميت لو عاد للحياة الدنيا لماذا يتمنى الميت الصدقة لو عاد للدنيا فضل الصدقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مديرية أمن البحيرة

بعد 50 يومًا من البحث عن الهوية.. كشف لغز العثور على جثة شاب في ترعة بالبحيرة

ميمي عبدالرازق

يا جماعة إنتوا بتهزروا.. صدمة نجل ميمي عبد الرازق من خبر وفاة والده

3 أيام ورا بعض.. موعد إجازة المولد النبوي 2025

3 أيام ورا بعض.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 لموظفي الحكومة والقطاع الخاص

مجلس الوزراء

12 قرارا حكوميا جديدا.. ما الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم؟

توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

بـ62 جنيه شهريًا.. إجراءات وشروط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2025

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال

منى زكي

إلزام منى زكي بسداد 3 ملايين و630 ألف جنيه بسبب شقة في المهندسين

طريقة استرداد الأموال المرسلة بالخطأ على إنستاباي

طريقة استرداد الأموال المرسلة بالخطأ على إنستاباي

ترشيحاتنا

لقاء نقيب المهندسين ومحافظ سوهاج

ماذا دار بين نقيب المهندسين ومحافظ سوهاج؟

التقديم بكلية الحاسبات والمعلومات

بالشروط الجديدة.. التقديم بكلية الحاسبات والمعلومات 2025 للدبلومات الفنية

حادث الطريق الأوسطي

نقابة العاملين بالنقل: السائقون ليسوا مجرمين والمهنة مليئة بالشرفاء

بالصور

طريقة عمل كيك الروانى في 10 دقائق

طريقة عمل كيك الروانى فى 10 دقائق.
طريقة عمل كيك الروانى فى 10 دقائق.
طريقة عمل كيك الروانى فى 10 دقائق.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام بسرعة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام بسرعة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام بسرعة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام بسرعة؟

لأصحاب الدايت.. طريقة عمل الزبادى اليونانى

لاصحاب الدايت..طريقة عمل الزبادى اليونانى
لاصحاب الدايت..طريقة عمل الزبادى اليونانى
لاصحاب الدايت..طريقة عمل الزبادى اليونانى

تعرف على فوائد النعناع.. أهمها الثالثة

تعرف على فوائد النعناع
تعرف على فوائد النعناع
تعرف على فوائد النعناع

فيديو

سامح عبد العزيز

محدش يكلمني.. طليقة سامح عبدالعزيز توجه رسالة حاسمة للصحافة

أكلة نادية السيد وآية حبيب

دعوة من القلب.. نادية السيد تطلب من آية حبيب فيديو مشترك بعد رجوعها

المتهمين

بسبب لهو الأطفال.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمطرية في القاهرة

المتهم

تشاجر مع جيرانه.. القبض على شخص يحمل سلاحا أبيض بالفيوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد