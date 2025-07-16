قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضياء الميرغني: لم اعتزل الفن وأنا بخير وبطمن كل جمهوري.. خاص
يا جماعة إنتوا بتهزروا.. صدمة نجل ميمي عبد الرازق من خبر وفاة والده
الورزاء: حريصون على متابعه توافر السالع الأساسية في الأسواق واستقرار أسعارها
إجراء عاجل من مدبولي للتعامل مع العقارات المهددة بالانهيار بالإسكندرية
سعر الدولار مقابل الجنيه ختام تعاملات الأربعاء
مصطفي مدبولي: 3 سفن تغييز لتأمين الاحتياجات البترولية
سوريا.. استشهاد شخص وإصابة 28 آخرين في غارات الاحتلال على دمشق
مدبولي: دول أفريقية كثيرة حريصة على تواجد الشركات المصرية بها
قيادات الجبهة الوطنية تجتمع لبحث الترتيبات النهائية لانتخابات الشيوخ
إغلاق الممر الجنوبي في الأجواء السورية أمام حركة الطائرات مؤقتا
شيخ الأزهر لمدير الألكسو: أدعو لتصميم منهج مشترك للغة العربية والتاريخ بأوطاننا
قراران جمهوريان بفض دور الانعقاد العادي لمجلسي النواب والشيوخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر 16 يوليو 2025

أسعار البنزين اليوم
أسعار البنزين اليوم
خدمات صدى البلد

تتزايد معدلات البحث في مصر حول أسعار البنزين اليوم في مصر، بالتزامن مع قرب موعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، وهي اللجنة المسؤولة عن مراجعة أسعار الوقود كل 3 أشهر. 

وتأتي حالة الترقب الشعبي، وسط ضغوط اقتصادية وتطورات إقليمية تؤثر على أسواق الطاقة العالمية، ما يجعل أي تغيير في الأسعار محل اهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

ويستعرض «صدى البلد» آخر تحديث لـ أسعار البنزين اليوم في مصر، وأسعار السولار والمحروقات الأخرى، بالإضافة إلى موعد اجتماع لجنة التسعير المقبلة، والتفاصيل المرتبطة بالمعادلة السعرية المعتمدة من الحكومة.
 

أسعار البنزين اليوم في مصر الأربعاء 16 يوليو 2025

تشير آخر البيانات الرسمية إلى استقرار أسعار البنزين اليوم في مصر داخل محطات الوقود، دون أي تغيير عن الربع السابق، وجاءت الأسعار كما يلي:

  • بنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيه للتر
  • بنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيه للتر
  • بنزين 95 أوكتان: 19.00 جنيهًا للتر
  • سعر السولار: 15.50 جنيه للتر
  • الكيروسين: 15.50 جنيه للتر
  • غاز تموين السيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب
  • سعر طن المازوت (لباقي الصناعات): 10,500 جنيه
  • الأسطوانة المنزلية: بين 210 و230 جنيهًا (بسعر 200 جنيه في المستودعات)
  • الأسطوانة التجارية: بين 350 و400 جنيه

هذا الاستقرار في أسعار البنزين اليوم في مصر يعود إلى تثبيت الأسعار من قِبل الحكومة حتى اجتماع أكتوبر المقبل.

أسعار البنزين اليوم

موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي القادم

وفقًا لما أعلنته الجهات الرسمية، تم تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية من يوليو إلى أكتوبر 2025، في ضوء استمرار التوترات الجيوسياسية وتقلبات السوق العالمية للطاقة.

وتنعقد اللجنة بشكل دوري في شهور: يناير – أبريل – يوليو – أكتوبر، وتقوم بمراجعة أسعار البنزين في مصر بناءً على معطيات محلية ودولية تشمل:

  • متوسط أسعار خام برنت عالميًا
  • تكلفة الإنتاج والتوزيع والنقل الداخلي
  • سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي

ويُذكر أن الحكومة أكدت التزامها بعدم رفع أسعار الوقود قبل أكتوبر، رغم الضغوط الاقتصادية العالمية.

تأثير أسعار البنزين اليوم في مصر على السوق المحلي

يسهم استقرار أسعار البنزين اليوم في مصر في الحفاظ على أسعار النقل والإنتاج، مما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة السلع والخدمات. 

كما يُسهم تثبيت سعر السولار والمازوت في استقرار أسعار الشحن والصناعات الثقيلة، ويمنح السوق حالة من التوازن خلال موسم الصيف.
 

الكشف البترولي الجديد وأثره على منظومة الطاقة

تزامنًا مع نشر بيانات أسعار البنزين اليوم في مصر، أعلنت وزارة البترول عن كشف بترولي جديد في الصحراء الغربية، ما يعكس جهود الدولة في دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. 

ومن المتوقع أن يُسهم هذا الكشف في تدعيم المعروض خلال الفترات القادمة، بما يدعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

الحكومة تؤكد التزامها بعدم زيادة أسعار البنزين حتى أكتوبر 2025

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تتخذ أي قرارات برفع أسعار البنزين أو السولار قبل انعقاد اللجنة في أكتوبر، رغم الأزمات العالمية.

وأشار إلى أن الأسعار الحالية للبنزين والسولار تمثل التوازن العادل بين تكلفة الإنتاج والعبء على المواطنين، مؤكدًا استمرار الدعم الفني والتقني لضبط منظومة الوقود دون تحميل المواطنين أعباء إضافية في الوقت الراهن.

أسعار البنزين أسعار البنزين اليوم البنزين لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية أسعار الوقود تأثير أسعار البنزين اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

10 جيجا مجانًا على باقتك.. كود تعويض الإنترنت WE وفودافون وأورنج واتصالات

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد قريباً..وبشرى سارة بشأن نسب النجاح

الشيخ مرهج شاهين

السويداء.. وفاة الشيخ مرهج شاهين بعد حلق شاربه

جثة صورة أرشيفية

بعد أيام من تلقي العلاج.. وفاة الطفلة الخامسة من أسرة ديرمواس بالمنيا

الإيجار القديم

ماذا لو لم يصدق الرئيس على قانون الإيجار القديم خلال 30 يوما من إصداره؟

سجائر كليوباترا

كليوباترا بكام النهارده؟.. أسعار سجائر الشرقية للدخان والمستوردة بعد تطبيق الزيادة

أرشيفية

موجة طقس "عجيبة" تضرب مصر.. الحرارة تتجاوز 42 درجة وأمطار مرتقبة شمالًا

ترشيحاتنا

لويس دياز

دياز يقترب من بايرن ميونخ بعد مكالمة حاسمة من كومباني

ميمي عبد الرازق

المصري ينعى الدكتور ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي

وادي دجلة

مباراتين وديتين لوادي دجلة أمام كهرباء الإسماعيلية والزمالك

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوز البيكان؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوز البيكان
ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوز البيكان
ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوز البيكان

خصائص مضادة للسرطان.. فوائد الخرشوف الصحية

تعرف على فوائد الخرشوف الصحية
تعرف على فوائد الخرشوف الصحية
تعرف على فوائد الخرشوف الصحية

أخبار السيارات| نيسان وجنرال موتورز تعليقان مصانعهم.. وخلل قاتل في سيارات لاندروفر

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

طريقة عمل أرز الحمام المحشي على الطريقة المصرية

طريقة عمل أرز الحمام محشي على الطريقة المصرية
طريقة عمل أرز الحمام محشي على الطريقة المصرية
طريقة عمل أرز الحمام محشي على الطريقة المصرية

فيديو

رئيس الوزراء

مصطفي مدبولي: 3 سفن تغييز لتأمين الاحتياجات البترولية

براكين وزلازل

كار.. ثة قادمة.. تسونامي من تحت الماء يهدد الكوكب

المتهم

الداخلية تكشف حقيقة سحب رخصة سيارة من مواطن دون وجه حق بالعلمين

سر وفاة أسمهان

اتولدت على البحر وماتت فيه.. القصة الكاملة لرحيل أسمهان في حادث غامض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد