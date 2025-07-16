رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر 16 يوليو 2025

تتزايد معدلات البحث في مصر حول أسعار البنزين اليوم في مصر، بالتزامن مع قرب موعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، وهي اللجنة المسؤولة عن مراجعة أسعار الوقود كل 3 أشهر.

وتأتي حالة الترقب الشعبي، وسط ضغوط اقتصادية وتطورات إقليمية تؤثر على أسواق الطاقة العالمية، ما يجعل أي تغيير في الأسعار محل اهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

ويستعرض «صدى البلد» آخر تحديث لـ أسعار البنزين اليوم في مصر، وأسعار السولار والمحروقات الأخرى، بالإضافة إلى موعد اجتماع لجنة التسعير المقبلة، والتفاصيل المرتبطة بالمعادلة السعرية المعتمدة من الحكومة.



أسعار البنزين اليوم في مصر الأربعاء 16 يوليو 2025

تشير آخر البيانات الرسمية إلى استقرار أسعار البنزين اليوم في مصر داخل محطات الوقود، دون أي تغيير عن الربع السابق، وجاءت الأسعار كما يلي:

بنزين 80 أوكتان : 15.75 جنيه للتر

: 15.75 جنيه للتر بنزين 92 أوكتان : 17.25 جنيه للتر

: 17.25 جنيه للتر بنزين 95 أوكتان : 19.00 جنيهًا للتر

: 19.00 جنيهًا للتر سعر السولار : 15.50 جنيه للتر

: 15.50 جنيه للتر الكيروسين : 15.50 جنيه للتر

: 15.50 جنيه للتر غاز تموين السيارات : 7 جنيهات للمتر المكعب

: 7 جنيهات للمتر المكعب سعر طن المازوت (لباقي الصناعات) : 10,500 جنيه

: 10,500 جنيه الأسطوانة المنزلية : بين 210 و230 جنيهًا (بسعر 200 جنيه في المستودعات)

: بين 210 و230 جنيهًا (بسعر 200 جنيه في المستودعات) الأسطوانة التجارية: بين 350 و400 جنيه

هذا الاستقرار في أسعار البنزين اليوم في مصر يعود إلى تثبيت الأسعار من قِبل الحكومة حتى اجتماع أكتوبر المقبل.

أسعار البنزين اليوم

موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي القادم

وفقًا لما أعلنته الجهات الرسمية، تم تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية من يوليو إلى أكتوبر 2025، في ضوء استمرار التوترات الجيوسياسية وتقلبات السوق العالمية للطاقة.

وتنعقد اللجنة بشكل دوري في شهور: يناير – أبريل – يوليو – أكتوبر، وتقوم بمراجعة أسعار البنزين في مصر بناءً على معطيات محلية ودولية تشمل:

متوسط أسعار خام برنت عالميًا

تكلفة الإنتاج والتوزيع والنقل الداخلي

سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي

ويُذكر أن الحكومة أكدت التزامها بعدم رفع أسعار الوقود قبل أكتوبر، رغم الضغوط الاقتصادية العالمية.

تأثير أسعار البنزين اليوم في مصر على السوق المحلي

يسهم استقرار أسعار البنزين اليوم في مصر في الحفاظ على أسعار النقل والإنتاج، مما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة السلع والخدمات.

كما يُسهم تثبيت سعر السولار والمازوت في استقرار أسعار الشحن والصناعات الثقيلة، ويمنح السوق حالة من التوازن خلال موسم الصيف.



الكشف البترولي الجديد وأثره على منظومة الطاقة

تزامنًا مع نشر بيانات أسعار البنزين اليوم في مصر، أعلنت وزارة البترول عن كشف بترولي جديد في الصحراء الغربية، ما يعكس جهود الدولة في دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

ومن المتوقع أن يُسهم هذا الكشف في تدعيم المعروض خلال الفترات القادمة، بما يدعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

الحكومة تؤكد التزامها بعدم زيادة أسعار البنزين حتى أكتوبر 2025

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تتخذ أي قرارات برفع أسعار البنزين أو السولار قبل انعقاد اللجنة في أكتوبر، رغم الأزمات العالمية.

وأشار إلى أن الأسعار الحالية للبنزين والسولار تمثل التوازن العادل بين تكلفة الإنتاج والعبء على المواطنين، مؤكدًا استمرار الدعم الفني والتقني لضبط منظومة الوقود دون تحميل المواطنين أعباء إضافية في الوقت الراهن.