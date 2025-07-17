إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالرصاص والشوم في البلينا بسوهاج

شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، مشاجرة عنيفة بين طرفين من عائلة واحدة، استخدمت فيها الأسلحة النارية والعصي، وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص بإصابات بالغة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة المركز وسقوط مصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين أن طرفي المشاجرة يقيمان بذات الناحية، وهم:" الطرف الأول عبد الله س.ج.ن، 40 عامًا، عامل مصاب بطلق ناري في الصدر من الناحية اليسرى- محمد ج.ع.ع، 18 عامًا، طالب مصاب بطلق ناري في الحوض من الناحية اليسرى".

"عبد المريد ع.ع.م، 52 عامًا، عامل مصاب بجرح رضي بفروة الرأس"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي الرعاية الطبية.

الطرف الثاني:" راضي م.م.م، 29 عامًا، مزارع- عبد الله أ.خ.ع، 22 عامًا، مزارع- إسماعيل م.ع.ا، 37 عامًا، عامل".

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، حيث تم العثور بحوزة الأول والثاني من الطرف الثاني على السلاحين المستخدمين في الواقعة، وبحوزة الثالث عصا شوم.

وبمناقشة الطرفين، تبادلا الاتهامات بالتعدي على بعضهما البعض بالسب والضرب، حيث تبين أن الأول والثاني من الطرف الثاني قاما بإحداث إصابة الأول والثاني من الطرف الأول باستخدام الأسلحة النارية، فيما قام الثالث من الطرف الثاني بالتعدي على الثالث من الطرف الأول مستخدمًا العصا، وذلك إثر مشادة كلامية نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.