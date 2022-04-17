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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا تانية الحلقة 15 .. ليلى علوي تقرر عمل تحليل مخدرات لابنها

دنيا تانية
دنيا تانية

شهدت أحداث الحلقة الخامسة عشر، من مسلسل “دنيا تانية” لـ ليلى علوي، العديد من التفاصيل المشوقة.

 

تراجعت ولاء الشريف، عن اخبار ليلى علوي، عن الشاب الذي كان يتعاطى الهروين في المدرسة ولكنها اخبرت بدر، الذي قام بدوره بإقناع ليلى علوي ان تجري تحاليل مخدرات لابنها.

 

وقامت ليلى علوي، بإخبار ابنها انها سوف تجري له بعض التحاليل للاطمئنان على صحته الأمر الذي أربكه كثيراً.

 

بينما قام ابن صاحب المدرسة التي تعمل بها ليلى علوي، كمديرة برفد ثلاث مدرسين، الامر الذي اثار استيائها وجعلها تجري معه اجتماعاً لإقناعه بالتراجع عن القرار لأنه ليس في صالح المدرسة.

دنيا تانية الحلقة 14.. ضرب ابن ليلى علوي في المدرسة

دنيا تانية الحلقة 13 .. ليلى علوي تقنع ابنها لتسليم نفسه

يذكر أن كشف الفنان فراس سعيد عن كواليس مشهد تلقيه صفعة على وجهه من قبل الفنان ليلى علوى ضمن أحداث مسلسل دنيا ثانية والذى يعرض على شاشة قناة صدى البلد.

 

وقال فراس سعيد في تصريح خاص لصدي البلد: أن مشهد صفعي على الوجه والذى جمع بيني وبين ليلى علوي من أصعب المشاهد حتى الآن التي عرضت بالعمل ومازال هناك كثير من المفاجآت خلال أحداث العمل.

دنيا تانية ولاء الشريف ليلى علوي فراس سعيد الفنان فراس سعيد

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