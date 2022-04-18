حفرة الجحيم تفتح فمها.. ثقب في الماء يمكنه ابتلاع إنسان

تسبب ارتفاع منسوب المياه في خزان بحيرة بيريسا في ظهور "حفرة الجحيم المرعبة" بولاية كاليفورنيا الأمريكية، والمعروفة أيضًا باسم "ثقب المجد"، وهي دوامة هائلة ابتلعت امرأة وبطة من قبل.

تظهر حفرة الجحيم الهائلة بولاية كاليفورنيا الأمريكية من الحين إلى الآخر، بينما تتدفق الدوامات المائية إلى حفرة ضخمة وتخلق دوامة دوارة.

في عام 1997، ابتلعت حفرة الجحيم امرأة في مجرى تصريف المياه بعد التصاقها بالحافة لمدة 20 دقيقة تقريبًا دون أن ينقذها أحد.

دوامة ثقب المجد الهائلة التي يبلغ عرضها 72 قدمًا حدثت بعد ارتفاع مستويات المياه في خزان بحيرة بيريسا الذي يقع في الجزء العلوي من سد مونتايسلو في مقاطعة نابا الشرقية.

يستمر فم الجحيم العملاق في الظهور مرة أخرى بينما تتدفق الدوامات المائية إلى حفرة ضخمة وتخلق دوامة دوارة.

يعمل النفق الذي يبلغ عرضه 72 قدمًا وطوله 245 قدمًا كفتحة تصريف تبتلع حوالي 48000 قدم مكعب من الماء في الثانية عندما ترتفع مياه البحيرة فوق 15.5 قدمًا.

جذبت الظاهرة التي تبدو مخيفة مئات المتفرجين في عام 2017 ليشهدوا بوابة الجحيم تنفتح من حافة خرسانية.

فتحت دوامة المجد The Glory Hole أبوابها مرة أخرى في عام 2019، في مشهد أكبر جذب الآلاف من المتفرجين الفضوليين بعد موسم من الأمطار الغزيرة بشكل خاص على المنطقة الشرقية في وادي نابا.

حفرة الجحيم تبتلع امرأة وبطة

لسوء الحظ، تصدرت بطة عناوين الصحف في مارس من ذلك العام بعدما تم تصويرها وهي تسقط في حفرة المياه المرعبة، لكن التقارير ادعت أن الطائر نجا.

والأغرب من ذلك ما حدث عام 1997، حيث توفيت امرأة تدعى إميلي شوالك بعد أن سبحها التيار نحو الهيكل الأسمنتي وتشبثت بالحافة لمدة 20 دقيقة قبل أن تبالعها الحفرة وتتوارى عن الأنظار.

لحسن الحظ، لا تزال وفاة الشابة البالغة من العمر 41 عامًا هي الحالة الوحيدة الموثقة لسقوط إنسان في حفرة المجد.

ما هي حفرة الجحيم؟

إن المفيض ليس بوابة إلى الجحيم، ففي الواقع، قام المهندسون في الخمسينيات ببنائه كبديل للمزلق الجانبي الأكثر شيوعًا، والذي يتحكم في تدفق المياه من السد.