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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الغضبان: ساحة لانتظار السيارات والشاحنات شرق بورسعيد

صدى البلد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، عن بدء العمل في إنشاء ساحة انتظار السيارات و الشاحنات في مدخل المنفذ المؤدي إلى منطقة شرق بورسعيد ،  لاستيعاب وتنظيم تواجد السيارات والشاحنات ومنع الازدحام بهذه المنطقة الحيوية.

وأكد محافظ بورسعيد أن ساحة الانتظار الجديدة تأتي ضمن خطة المحافظة الموسعة  لتطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق والشوارع والمنافذ، لتحقيق الشكل الحضاري والجمالي ، مشيرا أن ساحة انتظار السيارات والشاحنات تساهم في تحقيق السيولة المرورية والشكل الحضاري للمنطقة ، موجها بسرعة إنجاز العمل في إنشاء الساحة الجديدة. 

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع أحمد عبد الله ببورفؤاد

ولفت محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة شهدت إنشاء العديد من ساحات انتظار السيارات و أخرى للجلوس  مزودة بالوسائل الترفيهية والتجميلية في إطار خطة المحافظة الموسعة لتطوير الطرق والمحاور بمختلف الأحياء

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