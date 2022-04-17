وكيل تعليم بورسعيد يناقش الاستعدادات لإجراء امتحان الإعدادية بنظام " ‏البابل شيت"

عقد أحمد والي وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم، اجتماعا ناقش خلاله استعدادات تعليم بورسعيد لإجراء الامتحان التدريبى الثانى بنظام " البابل شيت" لطلاب الشهادة الإعدادية بحضور علاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام، بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.
وصرح وكيل مديرية بورسعيد التعليمية بأن الاجتماع جاء بتكليف من الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد واستهدف مديرى الإدارات التعليمية ووكلاءها ومديرى المراحل التعليمية و موجهى العموم للمواد الدراسية الأساسية.
وأكد " والى " خلال الاجتماع أن تعليم بورسعيد جاهز لإجراء الامتحان التدريبى الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية فى مادة الجبر بنظام " البابل شيت " المقرر إجراؤه يوم الأربعاء القادم الموافق 20 أبريل الجارى.
وأشار وكيل المديرية إلى أن نسبة نجاح الطلاب بالامتحان التدريبى الأول فى مادة العلوم كانت 89% لافتا إلى أنها نتيجة واقعية ومبهرة حسب التقارير الفنية الدقيقة الصادرة من برنامج التصحيح المميكن للامتحان.
وقال " والي " إن الجميع فى تعليم بورسعيد يعمل على قلب رجل واحد لصالح الطلاب مع تغليب المصلحة العامة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وهو سر نجاح فريق العمل الحالى متمنيا للجميع التوفيق والسداد.