وكيل تعليم بورسعيد يناقش الاستعدادات لإجراء امتحان الإعدادية بنظام " ‏البابل شيت"

عقد أحمد والي وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم، اجتماعا ناقش خلاله استعدادات تعليم بورسعيد لإجراء الامتحان ‏التدريبى الثانى بنظام " البابل شيت" لطلاب الشهادة الإعدادية بحضور علاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام، بقاعة المؤتمرات ‏الرئيسية بديوان المديرية.‏

وكيل مديرية بورسعيد التعليمية يناقش الإستعدادات لإجراء الإمتحان بنظام " ‏البابل شيت" لطلاب الإعدادية ‏

وصرح وكيل مديرية بورسعيد التعليمية بأن الاجتماع جاء بتكليف من الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد واستهدف مديرى الإدارات ‏التعليمية ووكلاءها ومديرى المراحل التعليمية و موجهى العموم للمواد الدراسية الأساسية.‏

وكيل مديرية بورسعيد التعليمية يناقش الإستعدادات لإجراء الإمتحان بنظام " ‏البابل شيت" لطلاب الإعدادية ‏

وأكد " والى " خلال الاجتماع أن تعليم بورسعيد جاهز لإجراء الامتحان التدريبى الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية فى مادة الجبر بنظام " البابل ‏شيت " المقرر إجراؤه يوم الأربعاء القادم الموافق 20 أبريل الجارى.‏

وكيل مديرية بورسعيد التعليمية يناقش الإستعدادات لإجراء الإمتحان بنظام " ‏البابل شيت" لطلاب الإعدادية ‏

وأشار وكيل المديرية إلى أن نسبة نجاح الطلاب بالامتحان التدريبى الأول فى مادة العلوم كانت 89% لافتا إلى أنها نتيجة واقعية ومبهرة حسب ‏التقارير الفنية الدقيقة الصادرة من برنامج التصحيح المميكن للامتحان.‏

وقال " والي " إن الجميع فى تعليم بورسعيد يعمل على قلب رجل واحد لصالح الطلاب مع تغليب المصلحة العامة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وهو ‏سر نجاح فريق العمل الحالى متمنيا للجميع التوفيق والسداد.