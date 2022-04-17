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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم بورسعيد يناقش الاستعدادات لإجراء امتحان الإعدادية بنظام " ‏البابل شيت"

وكيل مديرية بورسعيد
وكيل مديرية بورسعيد التعليمية يناقش الإستعدادات للامتحانات

عقد  أحمد والي وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم، اجتماعا ناقش خلاله استعدادات تعليم بورسعيد لإجراء الامتحان ‏التدريبى الثانى بنظام " البابل شيت" لطلاب الشهادة الإعدادية بحضور علاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام، بقاعة المؤتمرات ‏الرئيسية بديوان المديرية.‏

وكيل مديرية بورسعيد التعليمية يناقش الإستعدادات لإجراء الإمتحان بنظام " ‏البابل شيت" لطلاب  الإعدادية ‏

وصرح وكيل مديرية بورسعيد التعليمية  بأن الاجتماع جاء بتكليف من الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد واستهدف مديرى الإدارات ‏التعليمية ووكلاءها ومديرى المراحل التعليمية و موجهى العموم للمواد الدراسية الأساسية.‏

وكيل مديرية بورسعيد التعليمية يناقش الإستعدادات لإجراء الإمتحان بنظام " ‏البابل شيت" لطلاب  الإعدادية ‏

وأكد " والى " خلال الاجتماع أن تعليم بورسعيد جاهز لإجراء الامتحان التدريبى الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية فى مادة الجبر بنظام " البابل ‏شيت " المقرر إجراؤه يوم الأربعاء القادم الموافق 20 أبريل الجارى.‏

وكيل مديرية بورسعيد التعليمية يناقش الإستعدادات لإجراء الإمتحان بنظام " ‏البابل شيت" لطلاب  الإعدادية ‏

وأشار وكيل المديرية إلى أن نسبة نجاح الطلاب بالامتحان التدريبى الأول فى مادة العلوم كانت 89% لافتا إلى أنها نتيجة واقعية ومبهرة حسب ‏التقارير الفنية الدقيقة الصادرة من برنامج التصحيح المميكن للامتحان.‏

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وقال " والي " إن الجميع فى تعليم بورسعيد يعمل على قلب رجل واحد لصالح الطلاب مع تغليب المصلحة العامة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وهو ‏سر نجاح فريق العمل الحالى متمنيا للجميع التوفيق والسداد.

وكيل مديرية بورسعيد التعليمية يناقش الإستعدادات لإجراء الامتحان بنظام " ‏البابل شيت" لطلاب  الإعدادية ‏
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