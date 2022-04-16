محافظ بورسعيد: محطة تسمين للماشية أعادت التوازن لأسعار اللحوم

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن إنتاج محطة التسمين بالمحافظة، نجح فى خلق التوازن المقبول فى سوق اللحوم البلدية ببورسعيد، وحد من استغلال المواطنين من جانب بعض تجار وباعة اللحوم الذين يغالون فى أسعارها .

محطة تسمين بورسعيد للماشية " تعيد التوازن لأسعار اللحوم

واضاف الغضبان أن محطة التسمين الكائنة بمنطقة " القابوطى " جنوب بورسعيد تعد من أكبر مشروعات التسمين على مستوى الجمهوريه وتبلغ طاقتها 10 آلاف رأس ماشية، وتسجل حاليا اعلى معدلات النمو فى تربية وتسمين وانتاج اللحوم حيث وفرت الاكتفاء الذاتى من اللحوم البلدية الحمراء لمحافظة بورسعيد وتحولت إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاوره ، ومركزا لتصنيع اللحوم ومنتجات الالبان على مستوى الجمهورية .

محطة تسمين بورسعيد للماشية " تعيد التوازن لأسعار اللحوم

وقال محافظ بورسعيد ان محطة تسمين الماشية مزودة بأحدث النظم الغذائية والصحية من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية وهى مصممه بطريقة نموذجية تساعد على سهولة تربية الماشية، بالاضافة لتوافر الخدمات اللوجستية ومن بينها مجموعة من المجازر اليدوية والآلية توفيرا للوقت والجهد وسهولة النقل.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحطة أتاحت منذ انشائها الكثير من فرص العمل لعدد من الشباب في مختلف التخصصات ومن بينهم الأطباء البيطريين .

محطة تسمين بورسعيد للماشية " تعيد التوازن لأسعار اللحوم



وأضاف الغضبان ان المحطة تغطى الطلب الكبير والمستمر على انتاجها من اللحوم البلدية لمواطني المدينة وبعض المحافظات المجاورة بعدما حققت الاكتفاء الذاتي لبورسعيد وانتقلت لبيع الفائض ببعض المدن المجاورة .. ولتصنيع اللحوم ومنتجات الالبان وطرحها داخل احياء بورسعيد عبر منافذها المنتشرة بالمدينة.

محطة تسمين بورسعيد للماشية " تعيد التوازن لأسعار اللحوم

وأعلن محافظ بورسعيد ان سعر كيلو اللحوم البلدي بمنافذ توزيع اللحوم التابعة لمشروع تربية الماشية بالمحافظة بلغ 110 جنيهات وهي أقل من مثيلاتها من الأسواق.

المشروع يتكون من محطتين: الأولى تشمل 4 حظائر، والثانية تشمل حظيرتين بإجمالي 10 آلاف رأس ماشية من الأنواع الجيدة، علاوة على وحدة متكاملة لتجهيز وتصنيع اللحوم وتعبئتها للتوزيع على المستوى المحلي والدولي ومنافذ ثابتة وسيارات ثلاجة كمنافذ متنقلة للبيع في أنحاء المدينة .



وأكد الدكتور فؤاد البدويهي مدير المشروع أن محطة تسمين الماشية مزودة بأحدث النظم الغذائية والصحية من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية وهى مصممه بطريقة نموذجية تساعد على سهولة تربية الماشية، بالإضافة لتوافر الخدمات اللوجستية المطلوبة حيث تضم مجموعة من المجازر اليدوية والآلية، مما يوفر الوقت والجهد وسهولة النقل.

محطة تسمين بورسعيد للماشية " تعيد التوازن لأسعار اللحوم

وقال إن أسعار البيع تلائم احتياجات الأسر محدودة الدخل الذين يجدون في إنتاج المشروع، الجودة المطلوبة والسعر المناسب معا، مشيرا إلى استعداد المشروع لمضاعفة الكميات المعروضة خلال شهر رمضان والاعياد .

محطة تسمين بورسعيد للماشية " تعيد التوازن لأسعار اللحوم

وأشار البدويهى لتوجيهات محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان بشأن تطوير المحطة والتي تستهدف تحويلها لأكبر مركز لتوزيع اللحوم الحمراء على مستوى الجمهورية والاستفادة من انتاجها فى التصنيع ومنتجات الألبان لتلبية الطلب المحلى.

محطة تسمين بورسعيد للماشية " تعيد التوازن لأسعار اللحوم

وتوالت إرشادات مواطني بورسعيد بمنظومة اللحوم البلدية التابعة للمحافظة ونجاحها الكبير في توفير اللحوم ومنتجاتها بأسعار مناسبة بمنافذ البيع الكائنة بجميع الأحياء ومدينة بور فؤاد خاصة خلال شهر رمضان الحالي .

محطة تسمين بورسعيد للماشية " تعيد التوازن لأسعار اللحوم

وأشار المواطنون لثنائية المنظومة الناجحة "مشروع المحافظة لتربية وتسمين الماشية.. ومنافذ البيع" والتي اكتملت السنوات الماضية وانتقلت من مرحلة الاكتفاء الذاتي لمراحل التصدير للمحافظات المجاورة .

محطة تسمين بورسعيد للماشية " تعيد التوازن لأسعار اللحوم

وطالبوا باستمرار عمل المشروع بكل قوة للحفاظ على الأسعار الحالية وتوفير البديل المناسب لمحدودي الدخل والأسرة المتوسطة في مواجهة الأسعار المغالى فيها للحوم البلدية المطروحة للبيع بمحلات الجزارة الخاصة والسوبر ماركت.