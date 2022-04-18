أنوشكا: انتظروا مفاجآت في "راجعين يا هوى"

عبرت الفنانة أنوشكا، عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها على مسلسل "راجعين يا هوى"، مؤكدة أنها مازالت تجري عمليات التصوير الخاصة بباقي حلقات المسلسل معلنة وجود مفاجآت عدة في الحلقات القادمة.

أضافت خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "مطبخ الستات" الذي تقدمه اليوم الاثنين الفنانة منى عبدالغني، والإعلامية إيمان عز الدين على قناة "CBC"، أنها تعتبر دورها في مسلسل "راجعين ياهوى"، من فضل ربنا عليها، لأن هناك أدوار تأتي في طريق الفنان تجعله يوازن الأمور، وهي تعتبر نفسها محظوظة به.

تابعت: إحنا بنسابق الزمن علشان نخلص الحلقات هناك تطورات جديدة هتلاقوها في المسلسل، وكنت خايفة من الدور، لأن فيه لمحة خط كوميدي في طريقة الكتابة لمحمد سليمان، وخشيت أن تتشابه مع دوري في نجيب زاهي زركش".

عن سر نجاح المسلسل، أكدت أن هذا النجاح يعود إلى المجموعة الكبيرة من الفنانين المشاركين في العمل ولمسات المخرج محمد سلامة، مشيرة إلى أن إحياء عمل الكاتب أسامة انور عكاشة أسعدها كثيرًا، مضيفة: "الراقي الجميل الراحل أسامة أنور عكاشة الذي لم يسعدني الحظ إني أشتغل معاه في حياته، إلا أني سعيدة إني قدمت حاجة من أعماله القديمة، أنا عشق كل ما هو أبيض وأسود وقديم".

في سياق آخر، أشارت أنوشكا إلى أن من أحب الأكلات إلى قلبها في رمضان هي كنافة جدتها والملوخية.

مطبخ الستات" يذاع طوال الأسبوع وتقدمه الفنانة مني عبد الغني والإعلامية هبة الأباصيري، وإيمان عز الدين، ومها الصغير، على شاشة "CBC" حصريًا.