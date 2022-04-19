زيزي عادل: قررت اعتزال الغناء وعايزة أموت وربنا راضي عني.. فيديو

نشرت الفنانة زيزى عادل مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعلن فيه عن اعتزالها الغناء.

وقالت زيزى عادل : "أنا النهاردة طالعة أقول خبر مهم أخدته في حياتى وهو قرار اعتزالى".

وأضافت زيزى عادل : "قررت أسيب مهنة المطربة والقرار أنا مخدتهوش امبارح أنا وخداه من فترة كبيرة جدا، بس يمكن مطلعتش قلت وقتها لأنى كنت حابة أتكلم مع نفسى ومع الناس القريبة أوى.. الناس القريبة منى عارفين نفسهم ولما قلتلهم على القرار شجعونى ودعمونى كمان، ويمكن قرار الاعتزال ده بيبعدنى عن أكتر مغريات الحياة وهى الشهرة والأضواء".

واوضحت زيزى عادل : "أنا ببعد عن الفن عشان بقرب من ربنا، والفترة اللى فاتت قربت من ربنا جدا، ولقيت ان القرآن بيقولى إنى لازم أكون ست ملتزمة، وبحاول على قد ما بقدر أكون ملتزمة وهتستغربوا شوية انى طالعة بشعرى ومش محجبة، ويمكن ده لأنى لسه ربنا لم ينعم عليا بالحجاب، وبدعى ربنا يتممها عليا، وكل حاجة بتيجى خطوة خطوة ومفيش حاجة بتيجى مرة واحدة".

وقالت زيزى عادل : "أنا عاوزة أقول كمان الفن هو مصدر دخلى ورزقى، وأنا بسيب حاجة بعيش منها وسيبتها وعارفة إن ربنا هيرزقنى، وأنا راضية جدا عن قرارى ومبسوطة جدا بيه وحابة اللى جاى جدا وحاسة إن حياتى اختلفت تماما.. يمكن لما أخدت القرار تعرضت لمواقف واللى تسمى اختبار من ربنا وكان اختبار صعب والإنسان ضعيف، لأن جالى عرض مجاليش وأنا بمارس مهنة الغناء، ولكن الحمد لله ربنا كرمنا وقدرت ارفض من دعم من ناس حواليا.. أنا مش عاوزة أدخل في حتة إن الفن حلال والفن حرام، عشان مبقاش طالعة إنى داعية أنا طالعة بتكلم عن نفسى، وإنى بطلت أغنى ودينى بيقولى كده وكل واحد حر في حياته".

واخير قالت زيزى عادل : "أنا حابة أموت وربنا راضى عنى ويمكن دى حاجة كلنا بنتمناها، فأنا مش عارفة هاموت امتى ولكن كل اللى عوزاه أكون مستعدة لمقابلة ربنا وأقابله وأنا راضية عن نفسى وحياتى وأفعالى، والحمد لله ربنا كرمنى والتزمت، وربنا يكرم التزم اكتر وادعولى ان ربنا يثبتنى على اللى انا فيه".