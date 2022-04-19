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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا تانية الحلقة 17 .. طليق ليلى علوي يهدد بدر بفضحه

دنيا تانية
دنيا تانية

شهدت أحداث الحلقة الـ 17 من مسلسل “دنيا تانية” لـ ليلى علوي، العديد من الاحداث المشوقة.
 

انتهت الحلقة السابقة بأن فارس سرق انسيال زميلته، و زياد ابن ليلى علوي، اكتشف ان الانسيال مع فارس فقام بأخذه من شنطته حتى ينقذه ورماه في منديل، وفي نفس الوقت  زميلة لها رأته وعلم فارس ان زياد أنقذه، وشكرته.

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وتواجهت دنيا مع والد الشاب السارق ليعرضه على دكتور نفساني، ولكنه لم يصدقها.

وكشفت الاحداث ان طليق دنيا، علم ان بدر يساعدها، فقام بمواجهته وكشفت الاحداث ان بدر كان يساعد طليقها في سرقة دنيا، ولكنه لم يكن يعلم انه يساعده في ذلك ضدها، فقام حسام “طليق دنيا” بتهديده ان يكشف الحقيقة امام دنيا.

وكانت ولاء الشريف، على وشك اخبار والد شادي بأن ابنه يتعاطى الهيروين لكنها تراجعت.

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