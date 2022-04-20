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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ألم بالذراعين والصدر وضيق في التنفس.. أعراض النوبة القلبية والنساء الأكثر إصابة

النوبة القلبية
النوبة القلبية

تحدث النوبة القلبية ، التي تسمى أيضًا احتشاء عضلة القلب ، عندما لا يحصل جزء من عضلة القلب على كمية كافية من الدم.

كلما مر الوقت دون علاج لاستعادة تدفق الدم ، زاد الضرر الذي يصيب عضلة القلب.

 

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أعراض النوبة القلبية

1- ألم أو انزعاج في الصدر، تنطوي معظم النوبات القلبية على شعور بعدم الراحة في منتصف الصدر أو في الجانب الأيسر منه يستمر لأكثر من بضع دقائق أو يختفي ويعود مرة أخرى، يمكن أن يكون الانزعاج مثل الضغط غير المريح أو الانضغاط أو الامتلاء أو الألم.

2- الشعور بالضعف أو الدوخة أو الإغماء، قد تصابين أيضًا بعرق بارد.

3- ألم أو إزعاج في الفك أو الرقبة أو الظهر.

4- ألم أو انزعاج في أحد الذراعين أو الكتفين أو كليهما.

5- ضيق في التنفس، غالبًا ما يأتي هذا مصحوبًا بعدم الراحة في الصدر ، ولكن يمكن أن يحدث ضيق في التنفس أيضًا قبل الشعور بعدم الراحة في الصدر.

6- يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى للنوبة القلبية التعب غير المعتاد أو غير المبرر والغثيان أو القيء، النساء أكثر عرضة للإصابة بهذه الأعراض الأخرى.

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