خلال تفقده موسم حصاد القمح.. محافظ بورسعيد يزور أسرة مزارع بسهل الطينة

زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم ، منزل أسرة أحد المزارعين بمنطقة سهل الطينة شرق المحافظة، وذلك عقب افتتاح موسم حصاد القمح ولقاء المزارعين بمنطقة سهل الطينة، وفى إطار حرص المحافظ على التواصل المستمر مع المزارعين بمحافظة بورسعيد.

خلال تفقده موسم حصاد القمح محافظ بورسعيد يزور أسرة أحد المزارعين بمنزلهم بسهل الطينة

واستقبلت أسرة المزارع محافظ بورسعيد، حيث جلس المحافظ مع أهل المنزل وتبادل الحديث معهم حول الخدمات المقدمة بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد ، وكذلك تطلعاتهم ومطالبهم نحو مزيد من التطور بالمنطقة، ومستوى رضاهم عن الأعمال التنموية التي تشهدها المنطقة.

خلال تفقده موسم حصاد القمح محافظ بورسعيد يزور أسرة أحد المزارعين بمنزلهم بسهل الطينة

وأكد المحافظ أن بورسعيد تشهد خطة تنمية شاملة غير مسبوقة على كافة الأصعدة ، تهدف فى المقام الأول تحسين معيشة المواطن وتحقيق سبل الراحة له، فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان ، وأشار خلال لقائه الأسرة إلى أن منطقة شرق بورسعيد وبصفة خاصة " سهل الطينة " تعد من المناطق الواعدة التى توليها المحافظة اهتماما كبيرا خلال الفترة الحالية ، و تشهد توسعات فى مختلف المشروعات التنموية والخدمية والصناعية ، تماشيا مع خطة تنمية سيناء ونظرا لموقع سهل الطينة المتميز ، مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهدا قى تقديم كافة الدعم والخدمات للمواطنين فى هذه المناطق لتحقيق أفضل مستوى معيشى.

خلال تفقده موسم حصاد القمح محافظ بورسعيد يزور أسرة أحد المزارعين بمنزلهم بسهل الطينة

ومن جانبهم، وجه الأهالي الشكر لمحافظ بورسعيد على اهتمامه ودعمه المتواصل لأهالي سهل الطينة، وعبروا عن امتنانهم للقاء الودي الذي جمع بينهم وبين المحافظ والذي يؤكد على تقديره لأهالي منطقة سهل الطينة و العمل المستمر على تحسين مستوى معيشتهم.