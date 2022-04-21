عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال تفقده موسم حصاد القمح.. محافظ بورسعيد يزور أسرة مزارع بسهل الطينة

محافظ بورسعيد خلال
محافظ بورسعيد خلال الزيارة

زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم  ، منزل أسرة أحد المزارعين بمنطقة سهل الطينة شرق المحافظة، وذلك عقب افتتاح موسم حصاد القمح ولقاء المزارعين بمنطقة سهل الطينة، وفى إطار حرص المحافظ على التواصل المستمر مع المزارعين بمحافظة بورسعيد.

خلال تفقده موسم حصاد القمح محافظ بورسعيد يزور أسرة أحد المزارعين بمنزلهم  بسهل الطينة

واستقبلت أسرة المزارع محافظ بورسعيد،  حيث جلس المحافظ مع أهل المنزل وتبادل الحديث معهم حول الخدمات المقدمة بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد ، وكذلك تطلعاتهم ومطالبهم نحو مزيد من التطور بالمنطقة، ومستوى رضاهم عن الأعمال التنموية التي تشهدها المنطقة.

65 جنيها لكل أردب.. حافز إضافي من محافظ بورسعيد لمزارعي القمح

خلال تفقده موسم حصاد القمح محافظ بورسعيد يزور أسرة أحد المزارعين بمنزلهم  بسهل الطينة

وأكد المحافظ أن بورسعيد تشهد خطة تنمية شاملة غير مسبوقة على كافة الأصعدة ، تهدف فى المقام الأول تحسين معيشة المواطن وتحقيق سبل الراحة له، فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان ، وأشار خلال لقائه الأسرة إلى أن منطقة شرق بورسعيد وبصفة خاصة " سهل الطينة " تعد من المناطق الواعدة التى توليها المحافظة اهتماما كبيرا خلال الفترة الحالية ، و تشهد توسعات فى مختلف المشروعات التنموية والخدمية والصناعية ، تماشيا مع خطة تنمية سيناء ونظرا لموقع سهل الطينة المتميز ، مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهدا قى تقديم كافة الدعم والخدمات للمواطنين فى هذه المناطق لتحقيق أفضل مستوى معيشى. 

خلال تفقده موسم حصاد القمح محافظ بورسعيد يزور أسرة أحد المزارعين بمنزلهم  بسهل الطينة

ومن جانبهم،  وجه الأهالي الشكر لمحافظ بورسعيد على اهتمامه ودعمه المتواصل لأهالي سهل الطينة،  وعبروا عن امتنانهم للقاء الودي الذي جمع بينهم وبين المحافظ والذي يؤكد على تقديره لأهالي منطقة سهل الطينة و العمل المستمر على تحسين مستوى معيشتهم.

خلال تفقده موسم حصاد القمح محافظ بورسعيد يزور أسرة أحد المزارعين بمنزلهم  بسهل الطينة
بورسعيد التنمية المستدامة محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد المشروعات التنموية اللواء عادل الغضبان تحسين معيشة المواطن موسم حصاد القمح افتتاح موسم حصاد القمح عادل الغضبان شرق بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

قفزة تاريخية في أسعار الذهب اليوم الخميس 21-4-2022

منتحل صفة.. النيابة العامة: لا صحة لاعتداء ضابط شرطة على مواطن بمدينة نصر

حكاية سيدة المترو.. قلعت الشبشب وزعقت: بمناظركم دي تتمسكوا آداب

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

دعاء ليلة القدر.. 7 كلمات رددها في هذا الوقت مستجابة

ترشيحاتنا

بايدن يعلن حظر دخول السفن الروسية إلى الموانئ الأمريكية

الإفتاء: النبي كان يستقبل العشر الأواخر بحالة من الاستغفار والاستعداد الخاص.. فيديو

منتحل صفة.. النيابة العامة: لا صحة لاعتداء ضابط شرطة على مواطن بمدينة نصر

خير بلدنا.. كيف ساهمت المشروعات القومية في تحقيق الأمن الغذائي ؟

إعلان الإكتفاء الذاتي من القمح قريبا..5منح من الدولة للفلاحين وزيادة الأراضي المزروعة

فيتش تثبت تصنيف مصر الائتماني عند "+B" مع نظرة مستقبلية مستقرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رؤوف عبد العزيز يفاجئ روجينا مع زوجها بكواليس مسلسل انحراف

الكبير أوي الحلقة 19.. جوني يحول "حبس مربوحة" إلى قضية رأي عام

بطلوع الروح الحلقة 5 .. إلهام شاهين تجلد فتاة حاولت الهروب من داعش

صيف نهارًا شتاء ليلًا.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة حتى شم النسيم؟

فيديو

موظف يقتل شقيقيه بـ9 طلقات ويصيب الثالث..ماذا حدث في مذبحة الوراق؟ فيديوجراف

أعلى إنتاجية.. إجراءات الزراعة لتوريد أكبر قدر من القمح العام الجاري

فشلت في الزواج ولم أرتبط بوائل كفوري.. نوال الزغبي تكشف كواليس انفصالها

تفاصيل ضبط بؤرة غش دوائي في القليوبية.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ