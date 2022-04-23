سعر الذهب يرتفع 40 جنيها في أسبوع .. تفاصيل

ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم السبت بمقدار 40 جنيها على أساس أسبوعي بالمقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر يوم السبت الماضي، و ذلك على مستوى الأعيرة الذهبية في محلات الصاغة.

وسجل سعر جرام الذهب من عيار 21 الأوسع انتشارًا نحو 1085جنيها مقابل 1045جنيهًا يوم السبت الماضي بفارق 40 جنيها. .

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة نحو 1240جنيها مقارنة بـ 1194 جنيهًا يوم السبت الماضي بفارق 46 جنيها. .

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو930 جنيها مقابل 896جنيهًا خلال السبت الماضي بزيادة 34 جنيها..

وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة نحو 723 جنيها بعد أن كان 697 جنيها يوم السبت الماضي بزيادة 26 جنيها.. .

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 8680 جنيها، وأوقية الذهب نحو38.6 ألف جنيه، وكيلو الذهب 1.24مليون جنيه.

أسعار مصنعية الذهب والدمغة



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

وبدأت روسيا عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضي ، وتأثرت الأسواق العالمية وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها.

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