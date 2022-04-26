ارتفاع الطماطم وتراجع الفلفل.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 26أبريل 2022 تباينا، وسجلت أسعار الطماطم في الجملة سعر 9.5 جنيه للكيلو، وورق العنب البناتي بـ 7 جنيهات للكيلو والفلفل الحامي بـ 5.5 جنيه.

ويستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة، وفقا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث لها.

ارتفع سعر الطماطم إلى 9.5 جنيه للكيلو، وتراجع سعر البطاطس إلى 4 جنيهات للكيلو، والبصل إلى 2.25 جنيه، وبلغ سعر الكوسة 3.5 جنيه للكيلو، والجزر بدون عروش 4 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 7 جنيهات للكيلو.

وتراجع سعر الباذنجان البلدي إلى 4.5 جنيه للكيلو، والرومي بـ 3.5 جنيه للكيلو الواحد، والأبيض بـ 8 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 6 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 5.5 جنيه، والألوان بـ 17جنيها للكيلو الواحد، إضافة إلى الملوخية بـ 8 جنيهات.

وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 5.5 جنيه، والخيار البلدي 4.5 جنيه أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها إلى 6.5 جنيه، ووصل سعر السبانخ إلى 4.5 جنيه للكيلو، والقلقاس بـ 6 جنيهات، والبطاطا بـ 3.5 جنيه للكيلو، والثوم بـ 5.5 جنيه، واللفت بـ2.7 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر الفول الأخضر إلى 6 جنيهات.

ووصل سعر ورق العنب البناتي إلى 7 جنيهات للكيلو، وورق العنب البلدي بـ 7جنيهات للكيلو، والخرشوف الـ 5 وحدات بـ 17.5 جنيه، والفجل الأحمر بـ 4 جنيهات للكيلو، وقرع العسل "6 كيلو" بـ 24 جنيها.

فيما يتعلق بالفاكهة، وصل سعر البرتقال الصيفي إلى 4 جنيهات، والبرتقال أبو سرة إلى 9 جنيهات، واليوسفي إلى 7 جنيهات، والجريب فروت إلى 7 جنيهات، والليمون البلدي بـ 10 جنيهات، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها، ، ووصل سعر البلح السيوي إلى 25 جنيها للكيلو، وبلح ثلاجة إلى 8 جنيهات.

كما وصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 25 جنيها، والجوافة إلى 11 جنيها للكيلو، والكانتلوب يسجل 8 جنيهات.

وسجلت الفراولة سعر 6 جنيهات للكيلو، كما وصل سعر الخوخ البلدي العريشي إلى 20 جنيها للكيلو، بينما سجل البرقوق المستورد 22 جنيها للكيلو، والكمثرى المستوردة وصلت إلى 25 جنيها للكيلو، والنبق بـ12 جنيها، ووصل الأناناس إلى 35 جنيها للكيلو.