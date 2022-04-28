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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| الدولار يسجل أعلى مستوى له خلال 5 أعوام.. وأمريكا تدرس إدراج روسيا على قوائم الإرهاب

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

الدولار الأمريكي يسجل أعلى مستوى له خلال 5 أعوام
سجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى له خلال 5 أعوام، يوم الأربعاء، قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، الأسبوع المقبل.

روسيا: تعليق عضويتنا في هيئة السياحة العالمية "غير شرعي"

السعودية تدين التفجيرات الإرهابية في باكستان


الجيش اليمني: رصد 74 خرقًا حوثيًا للهدنة الأممية في يوم
أعلنت قوات الجيش اليمني، الأربعاء، أنها رصدت ارتكاب المليشيا الحوثية 74 خرقًا للهدنة الأممية، أول أمس الثلاثاء، في مختلف الجبهات.

بوليتيكو: أوكرانيا ترغب في الحصول على مسيرات ومدفعية وصواريخ من واشنطن
نقلت صحيفة بوليتيكو الأمريكية عن وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الخميس، رغبتها في أن تزودها الولايات المتحدة بمسيرات Gray Eagle والمدفعية الثقيلة والصواريخ.

الكونجرس الأمريكي يوافق على مصادرة الأصول الروسية
وافق الكونجرس الأمريكي، على مبادرة تشريعية تتضمن مصادرة السلطات الأمريكية لبعض الأصول المرتبطة بالاتحاد الروسي من أجل بيعها وتقديم مساعدة إضافية إلى كييف، بما في ذلك المساعدات العسكرية.

بريطانيا تؤكد: أوكرانيا تسيطر على معظم مجالها الجوي

دعما للحلفاء.. بايدن يزور كوريا الجنوبية واليابان في مايو

وزيرة الخارجية البريطانية: العقوبات جعلت روسيا غير قادرة على تسديد ديونها
أكدت وزيرة الخارجية البريطانية، إليزابيث تراس، الأربعاء، أن الحرب في أوكرانيا هي حرب الدول الأوروبية كلها وحرب الجميع.

البنتاجون: بوتين لم يحقق أيا من أهدافه الاستراتيجية في أوكرانيا
قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي فلاديمير بوتين لم يحقق أيا من أهدافه الاستراتيجية في أوكرانيا.

وزير الخارجية الأمريكي: ندرس إدراج روسيا على قائمة الدول الراعية للإرهاب
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، عن دراسة الإدارة الأمريكية إمكانية وضع روسيا على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

فاوتشي : فيروس كورونا يتجه لمرحلة "التوطن" في الولايات المتحدة
قال الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إن الولايات المتحدة "خرجت من مرحلة الوباء المتفجر بالكامل"، موضحا أن جائحة فيروس كورونا قد انتهت.

 

 

 

 

 

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