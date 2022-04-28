السعودية تدين التفجيرات الإرهابية في باكستان

أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، التفجيرات الإرهابية التي وقعت جنوبي باكستان، وأسفرت عن سقوط قتلى.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجيرات الإرهابية التي وقعت بالقرب من معهد صيني في جامعة كراتشي جنوبي باكستان، وأدت إلى سقوط عددٍ من القتلى.

وجدّدت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية التأكيد على "تضامن المملكة مع جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة ووقوفها معها في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب؛ مؤكدةً رفض المملكة لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة".

السعودية تعزي ذوي الضحايا

كما تقدمت المملكة العربية السعودية "بالعزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة حكومةً وشعبًا".