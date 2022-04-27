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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لخلافات سابقة.. مخاوف في السعودية من شراء "ماسك" لـ تويتر وتركيا سعيدة

دولتين تعلق على
دولتين تعلق على شراء "إيلون ماسك" لـ تويتر من بينهم دولة عر

استحوذ الملياردير الأمريكي “إيلون ماسك”، على شركة تويتر Twitter، يوم الاثنين الماضي، مقابل 44 مليار دولار وذلك بعد إعلان  الشركة الموافقة على عرضه الذى قدمه منذ أيام قليلة.

وأوضح أغنى رجل في العالم، بعد إعلان الصفقة أن حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطية فاعلة وأنه يقدر التعبير عن الرأي وهو  الحافز الأساسي الذي دفعه لشراء تويتر، كما أعرب عن رغبته في وجود أشد منتقديه على ساحة منصة التواصل وعدم وجود أي نية لإخفائهم.

وبحسب ما ذكر موقع Al-monitor، أثار استحواذ “إيلون ماسك” على تويتر ردود فعل قوية على المستوى العالمي، بسبب تأثير موقع التدوينات العالمي، كمنصة تواصل اجتماعي عملاقة على تشكيل الأجندة السياسية والاقتصادية في العالم، ومن الدول التي علقت على هذه الصفقة المملكة العربية السعودية وتركيا.

 

سياسة نظام التواصل.. ماذا سيتغير في تويتر بعد استحواذ إيلون ماسك عليه؟

تغريدة من عام 2017 تكشف عن رغبة إيلون ماسك في شراء تويتر

 

السعودية تعلق على شراء “إيلون ماسك” لـ تويتر

يمتلك “إيلون ماسك” تاريخا حافلا مع المملكة العربية السعودية، ففي عام 2018 ، دخل في عداء مع صندوق الثروة السيادية السعودي بشأن خططه للاستحواذ على شركة السيارات الكهربائية Tesla الخاصة به، وفي الآونة الأخيرة، انتقد الأمير السعودي الوليد بن طلال، أحد أكبر المساهمين في تويتر، عرض ماسك علنًا لشراء الشركة، قائلاً إن تويتر يستحق أكثر، وغرد ماسك ردا على الأمير بن طلال مهاجما السعوية لافتقارها لأي نوع من وسائل الإعلام الحرة، وعدم وجود حرية تعبير صحفي.

وتمتلك المملكة العربية السعودية أكبر عدد من المستخدمين لمنصة التواصل الاجتماعي تويتر في الشرق الأوسط، حيث يستخدم حوالي 25 مليون سعودي المنصة لذلك تفاعل المواطنون السعوديون على خبر استحواذ إيلون ماسك على المنصة، حيث قارنها البعض بتغريدة 2015 التي انتقد فيها المرشح الرئاسي الأمريكي آنذاك دونالد ترامب.

وقال المحلل السعودي جمال التميمي، إن أغلبية السعوديين يشعرون بالسعادة تجاه شراء “ماسك” لـ تويتر، حيث كانوا يرون أن الإدارة القديمة تتخذ إجراءات كثيرة ضدهم مما يضع في ماسك الكثير من الأمل وفتح آفاق جديدة من الوعي.

تركيا تعلق على استحواذ “إيلون ماسك” لـ تويتر

كما يوجد لماسك تاريخ حافل مع تركيا، ولاسيما مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ففي العام الماضي، تحدث ماسك وأردوغان عن مشروع مشترك لاستكشاف الفضاء، وحمل صاروخ من SpaceX التابع لشركة ماسك القمر الصناعي التركي Turksat 5B إلى المدار  كما التقى ماسك بأردوغان في تركيا عام 2017 مما ساعد على تقوية العلاقات بين تركيا والملياردير الأمريكي ماسك.

وأشادت بعض وسائل الإعلام التركية المؤيدة للحكومة صفقة امتلاك ماسك لـ تويتر، قائلة إن ماسك لديه سياسة واضحة تجاه الحريات، وضرورة تواجد الأخبار الحقيقية وليس المفبركة على المنصة وبسبب علاقته الطيبة بأردوغان ستضمن تفادي الشائعات والأخبار غير الحقيقية على تويتر وتأثيرها على تشكيل الوعي السياسي في تركيا

الجدير بالذكر أيضا أنه يوجد تاريخ طويل لتركيا ضغطت فيه على تويتر من أجل الرقابة ففي عام 2020، قادت تركيا العالم وبعدها روسيا في أوامر المحكمة التي أُرسلت إلى تويتر.

روسيا تويتر “لن يصبح ديمقراطيا وعادلا” بعد استحواذ إيلون ماسك
 

وعلق مجلس الأمن الروسي، على صفقة شراء إيلون ماسك، لمنصة تويتر، حيث قال نائب رئيس المجلس دميتري مدفيديف، أن شراء "تويتر" لن يغير شيئا ولن تصبح شبكة التواصل الاجتماعي هذه منصة ديمقراطية وعادلة.

وبعدما منحت شركة تويتر أغنى شخص في العالم، إيلون ماسك، السيطرة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر نفوذا في العالم، من خلال الموافقة على صفقة البيع مقابل 44 مليار دولار بواقع  54.20 دولار لكل سهم، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، “ إن إعادة شراء الشبكات بأموال ضخمة، لن يكون بإمكانها تغير أي شيء، لأنه ليس فقط المالكون الآن هم من يقررون قواعد حياتها”، لذلك لن يحدث هناك أي تحول خارق في "تويتر".

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