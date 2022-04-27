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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

مقابل بيع تويتر لـ"إيلون ماسك".. جاك دورسي سيحصل على 978 مليون دولار لهذا السبب

جاك دورسي سيحصل على
جاك دورسي سيحصل على 978 مليون دولار لهذا السبب

يتوقع المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة تويتر Twitter، جاك دورسي Jack Dorsey،  أن يربح 978 مليون دولار، في حال إنهاء إيلون ماسك "استحواذه العدائي" على "تويتر"، بعدما فاز الملياردير الأمريكي، يوم الأثنين الماضي، باتفاق لشراء منصة التواصل الاجتماعي مقابل صفقة قيمتها 44 مليار دولار، والتي سيستغرق تنفيذها عدة أشهر.

ووفقا لتقرير من The Wrap، يمتلك دورسي، ما يزيد عن 18 مليون سهم وهو الجزء الأكبر من أجره بينما كان يتقاضى راتبه السنوي 1.40 دولار أثناء عمله كرئيس تنفيذي منذ إطلاق المنصة في عام 2006، وبموجب عرض ماسك لشراء السهم بحوالي 54.20 دولارا، فإن دورسي على استعداد للابتعاد عن شركته بأقل من مليار دولار، مقابل حصته البالغة 2.4٪ عند اكتمال الصفقة.

 

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جاك دورسي سيحصل على أقل من مليار دولار لهذا السبب

 

وفي الوقت نفسه، سيحصل الرئيس التنفيذي الحالي لـ تويتر، باراغ أغراوال، على تعويضات كبيرة تبلغ قيمتها 39 مليون دولار بسبب بند في عقده يسمي "التغيير في السيطرة"، وذلك في حال إتمام الصفقة وتخليه عن منصبه بالشركة، حيث سيقوم "إيلون ماسك" بتعيين إدارة جديدة، إذ بلغ إجمالي تعويضات أجراوال لعام 2021، ما قيمته 30.4 مليون دولار، إلى حد كبير في شكل تعويضات بجزء من أسهم الشركة.

وبالنسبة إلى المديرين التنفيذيين الآخرين في "تويتر"، سيحصل المدير المالي للشركة، Ned Segal، على 25.4 مليون دولار، إذا باعت الشركة وجلب "إيلون ماسك" إدارة جديدة، وكما سيحصل كبير المسؤولين القانونيين في شركة التواصل الاجتماعي العملاقة، فيجايا جادي، على 12.4 مليون دولار، في حين أن كبير مسؤولي العملاء في تويتر، سارة بيرسونيت، ستحصل على 11.2 مليون دولار.

وبعد نشر الأخبار التي تفيد بأن تويترقد قبلت عرض الاستحواذ الذي قدمه "إيلون ماسك" لشراء الشركة ، أعرب "جاك دورسي" الذي استقال من منصب الرئيس التنفيذي لـ "تويتر" في نوفمبر 2021، أعرب عن دعمه وموافقته على صفقة الاستحواذ المقترحة، قائلا في سلسلة من التغريدات إن إيلون ماسك "هو الحل الوحيد الذي أثق به لإعادة تويتر كما كان.. أنا على ثقة من أن مهمته هي تمديد نور الوعي".

ومضى دورسي ليقول إن هدف “ماسك” المتمثل في إنشاء نظام أساسي “موثوق به إلى أقصى حد وشامل على نطاق واسع” هو الهدف الصحيح وأن هذا الهدف يتوافق مع رؤية الرئيس التنفيذي الحالي لـ تويتر أيضا، وختم بالقول إن “هذا هو الطريق الصحيح” وإنه “سعيد لأن تويتر سيستمر في خدمة المحادثة العامة”.

وكان رد فعل الرئيس التنفيذي للشركة “باراغ أغراوال” على الأخبار أكثر هدوءا، مشيرا في تغريدة إلى أن “تويتر له هدف وملاءمة يؤثران على العالم بأسره".

وكما هو الحال مع العديد من الأشياء المحيطة بالاستحواذ، من غير المعروف ما إذا كان “أغراوال” سيبقى في منصبه كرئيس تنفيذي إذا تمت الصفقة، وفي الوقت نفسه، ذكر “ماسك” في ملفات SEC أنه لا يثق في إدارة “تويتر” الحالية، مما يشير إلى أن “أغراوال” والمديرين التنفيذيين الآخرين على قد لا يظلون في مناصبهم بمجرد أن يسيطر الملياردير الأمريكي على إدارة الشركة.

ويقول “تويتر” إن الصفقة، التي وافق عليها مجلس الإدارة بالإجماع ، من المرجح أن تغلق هذا العام بعد موافقة المساهمين والجهات التنظيمية و “تلبية شروط الإغلاق العرفية الأخرى”.

ويشار إلى أن مجلس إدارة “تويتر” وافق يوم الاثنين الماضي، على عرض "إيلون ماسك" للاستحواذ على جميع الأسهم في عملاق وسائل التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار وجعل الشركة خاصة، وتعتبر عملية الشراء هذه أكبر صفقة تأخذ شركة خاصة منذ عقدين على الأقل.

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