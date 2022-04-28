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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش اليمني: رصد 74 خرقًا حوثيًا للهدنة الأممية في يوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت قوات الجيش اليمني، الأربعاء، أنها رصدت ارتكاب المليشيا الحوثية 74 خرقًا للهدنة الأممية، أول أمس الثلاثاء، في مختلف الجبهات.

وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني في بيان نقلته قناة "العربية"، أن مليشيا الحوثي الإيرانية تواصل خروقاتها للهدنة الأممية منذ الساعات الأولى لإعلانها في مختلف جبهات القتال، وطالت حتى الأعيان المدنية وتجمعات النازحين.

وأوضح أن الخروقات الحوثية المرصودة، الثلاثاء، توزعت على 31 خرقًا في جبهات محور تعز، و16 خرقًا في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و13 خرقًا في جبهات غرب حجة، و11 خرقًا جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و3 خروقات في جبهات القتال شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

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وأشار إلى أن قوات الجيش أحبطت عدّة محاولات تسلل نفّذتها مجاميع حوثية مسلّحة في أوقات متفرقة باتجاه مواقع عسكرية جنوب مأرب وفي أطراف شمير وإلى مناطق جنوب الجراحي بمحور حيس.

وذكر أن المليشيات الحوثية ضاعفت عمليات استحداث مواقع وخنادق باستخدام آليات شق الطرقات جنوب وغرب مأرب وفي مناطق متفرقة بمحور حيس وفي مواقع بجبهة حرض غرب حجة.

كما استمرت المليشيا في الدفع بتعزيزات بشرية وعتاد إلى جبهات الحديدة ومارب وحرض، وفق المصدر.

في السياق، أدانت الحكومة اليمنية، بأشد العبارات استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية باستهداف المدنيين وخرق الهدنة الأممية.

وأشار بيان صادر عن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، الأربعاء، إلى أن الميليشيات الحوثية أطلقت الثلاثاء الرصاص على المدنيين في منطقة مرخزة بمديرية قعطبة غربي محافظة الضالع، مما أسفر عن مقتل المواطن يحيى علي الزهاري وأخيه سليمان.

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