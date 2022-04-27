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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحكومة اليمنية: مليشيا الحوثي ترفض خيارات تسهيل فتح مطار صنعاء

ميليشيا الحوثي
ميليشيا الحوثي

 أكدت الحكومة اليمنية تقديم عدة خيارات لتسهيل حصول اليميين في المناطق غير المحررة، على جوازات سفر رسمية، والبدء بتنظيم رحلات مطار صنعاء الدولي، لكن مليشيا الحوثي واجهت تلك الإجراءات بالتعنت والرفض.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، وفقا لقناة (اليمن الإخبارية)، إن "الحكومة قدمت عدة خيارات لتسهيل حصول المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين، على جوازات سفر حكومية، حرصًا منها على تجاوز العراقيل التي "تضعها المليشيا أمام تشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء الدولي للعاصمة الأردنية، تنفيذا لبنود إعلان الهدنة، والتخفيف من معاناتهم".
وأوضح الإرياني أن من بين تلك الخيارات استعداد الحكومة إنشاء مركز إصدار للجوازات في مطار صنعاء بالتنسيق مع الأمم المتحدة، على أن يبدأ التشغيل خلال 10 أيام من الاتفاق.
وأشار إلى تخصيص كباين في مركز الإصدار الآلي للجوازات بعدن لسرعة وتسهيل إصدار الجوازات من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.. مضيفًا أن الحكومة طرحت أيضاً خيار إرسال بيانات الأشخاص ونسخ من جوازات سفرهم المنتهية ضمن قاعدة بيانات 2014 عبر مكتب المبعوث الأممي إلى مركز المصلحة بعدن، ليتم تجديدها خلال 24 ساعة.
‏‏ولفت وزير الإعلام اليمني، إلى أنه رغم أن معظم المسجلين للسفر يحملون جوازات سفر حكومية، إلا أن مليشيا الحوثي ترفض جدولة الحجوزات أولا لمن لديهم جوازات حكومية على أن يتم معالجة وضع من لا يحملونها، وإصدار جوازاتهم وفق الخيارات المطروحة، وإعادة تسجيل حجوزاتهم على رحلات لاحقة.

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