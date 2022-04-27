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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فاوتشي : فيروس كورونا يتجه لمرحلة "التوطن" في الولايات المتحدة

فاوتشي
فاوتشي

قال الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إن الولايات المتحدة "خرجت من مرحلة الوباء المتفجر بالكامل"، موضحا أن جائحة فيروس كورونا قد انتهت.

 

وقال فاوتشي لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية:"نحن حقا في مرحلة انتقالية، من تباطؤ الأرقام إلى مرحلة نأمل أن تكون أكثر سيطرة وتوطنا".

وأضاف مستشار بايدن أنه يرى الولايات المتحدة "خارج مرحلة الوباء".

ويوم الأربعاء، أوضح البيان قائلا إنه في حين أن البلاد قد تشهد زيادة في الإصابات بفيروس كورونا، فمن غير المرجح أن تشهد عددا كبيرا من حالات دخول المستشفيات أو الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.

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وتابع فاوتشي:"العالم لا يزال في وباء. ليس هناك شك في ذلك. لا يحصل أي شخص على أي سوء تفسير لذلك. ما زلنا نعاني من وباء".

وواصل:"هناك ديناميكية الوباء الكاملة، كما كنا قبل أشهر، حيث كنا نواجه 900،000 حالة في اليوم، وعشرات الآلاف من المستشفيات، و 3000 حالة وفاة في اليوم. وأضاف أن "الوفيات انخفضت من 3000 إلى 300".

مستشار بايدن: أمريكا تشهد تحول كورونا إلى مرض متوطن 

وواصل فاوتشي  إنه يعتقد أن البلاد ستشهد انتقال الفيروس إلى التوطن، أو دولة يتم التعامل فيها مع الفيروس أثناء تعاملك مع فيروسات أخرى مثل الإنفلونزا.

منظمة الصحة تحذر من متحورات قادمة لكورونا 

وفي وقت سابق، عبّرت منظمة الصحة العالمية عن قلقها، وذلك بسبب التراجع الكبير في عدد اختبارات فيروس كورونا كوفيد، والتي يتم إجراؤها حول العالم، مما يترك العالم في حالة من العمى حول مدى تطور فيروس كورونا وأكتشاف متحوراته الخطيرة المحتملة.

وقالت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، إن الإصابات والوفيات بعدوى فيروس كورونا قد شهدت أيضا تراجعا كبيرا.

 

وصرح مدير المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس للصحفيين: "الأسبوع الماضي تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 15 ألف حالة وفاة بقليل، وهو أدنى رقم إجمالي أسبوعي يسجل منذ مارس 2020".

 

وحذر  جيبريسوس، من أن انخفاض الأرقام قد يكون أيضا نتيجة للتراجع الكبير في عدد الاختبارات التي تجرى للكشف عن الإصابات بعدوى فيروس كورونا، وليس بسبب تراجع الإصابات بالفيروس.

فاوتشي كورونا الولايات المتحدة بايدن الوباء

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