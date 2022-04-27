جراء كورونا.. الصحة العالمية تحذر من ظاهرة عالمية مقلقة

عبّرت منظمة الصحة العالمية عن قلقها، وذلك بسبب التراجع الكبير في عدد اختبارات فيروس كورونا كوفيد، والتي يتم إجراؤها حول العالم، مما يترك العالم في حالة من العمى حول مدى تطور فيروس كورونا وأكتشاف متحوراته الخطيرة المحتملة.

مخاطر تراجع إجراء اختبارات فيروس كورونا

وقالت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، إن الإصابات والوفيات بعدوى فيروس كورونا قد شهدت أيضا تراجعا كبيرا.

وصرح مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس للصحفيين: "الأسبوع الماضي تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 15 ألف حالة وفاة بقليل، وهو أدنى رقم إجمالي أسبوعي يسجل منذ مارس 2020".

وحذر غيبريسوس، من أن انخفاض الأرقام قد يكون أيضا نتيجة للتراجع الكبير في عدد الاختبارات التي تجرى للكشف عن الإصابات بعدوى فيروس كورونا، وليس بسبب تراجع الإصابات بالفيروس.

مخاطر تراجع إجراء أختبارات فيروس كورونا

وأضاف غيبريسوس، إلى أن "هذا يصيبنا بالعمى أكثر حيال أنماط انتقال الفيروس وتطوره"، معقبا "عندما يتعلق الأمر بفيروس قاتل، فإن الجهل ليس نعمة".

وأوضح ويليام رودريغيز الذي يترأس تحالف التشخيص العالمي "فيند"،أنه بسبب تراجع الحكومات في الأشهر الأخيرة عن إجراء اختبارات للكشف عن المصابين بعدى فيروس كورونا، قد أصابنا العمى وأصبحنا غافلين عما يحدث مع هذا الفيروس.

وأشار رودريغز، إلى أنه في الأشهر الأربعة الماضية ووسط ارتفاع الإصابات بالمتحورة أوميكرون "انخفضت معدلات الاختبارات من 70 إلى 90 بالمئة في جميع أنحاء العالم"؛ حيث أن التراجع في عدد الاختبارات جاء في وقت أصبحت فيه إمكانية التوصل إلى نتائج دقيقة حول الإصابة أكثر من أي وقت مضى.

وحذر رودريغز، من أن "ظهور متحور جديد خطير لا يزال يشكل تهديدا حقيقيا"؛ حيث أنه "على الرغم من انخفاض عدد الوفيات، إلا أننا ما زلنا لا نفهم العواقب طويلة المدى للإصابة على الناجين من الفيروس التاجي" .