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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعما للحلفاء.. بايدن يزور كوريا الجنوبية واليابان في مايو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيبدأ، في 20 مايو المقبل، زيارة كوريا الجنوبية واليابان، لإجراء محادثات مع زعيمي البلدين.

وبحسب بيان البيت الأبيض،فإن زيارة بايدن لسؤول وطوكيو ستستمر لأربعة أيام.

وأضاف: "سيلتقي الرئيس بايدن أيضا في طوكيو بزعماء المجموعة الرباعية التي تضم أستراليا واليابان والهند والولايات المتحدة".

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ولطالما أكدت الولايات المتحدة سعيها لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بالطرق الدبلوماسية.

موقف دبلوماسي أمريكي ثابت سبق وأكدته الخارجية الأمريكية بأن هدفها نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وتتمسك واشنطن بأن الباب مفتوح للعمل الدبلوماسي مع كوريا الشمالية، ولكن على بيونج يانج وقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار.
 

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