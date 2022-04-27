بسبب تجاوزات روسيا.. مستشار ترامب السابق يكشف عن خطأ «كارثي» لـ بايدن

انتقد مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جون بولتون، قرار رئيس الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، بدعم فكرة تقييد حق النقض في الأمم المتحدة بسبب "تجاوزات" روسيا.

وفي وقت سابق، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بدون تصويت، قرارًا صاغته ليختنشتاين والعديد من البلدان، يقرر أن يعقد رئيس الجمعية العامة اجتماعًا رسميًا للجمعية في غضون عشرة أيام عمل "بعد استخدام حق النقض من قبل عضو دائم أو أكثر من أعضاء مجلس الأمن لبحث الوضع الذي تم نقضه”.

وقال بولتون إن “إدارة بايدن ترتكب خطأ يهدد بإحياء القضية القديمة المتعلقة بحق النقض الذي يتمتع به الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن".

وعبّر السياسي الأمريكي عن دهشته من أن الولايات المتحدة أصبحت العضو الوحيد في الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الذي أيد المبادرة "المشؤومة".

ويري بولتون أن هذا القرار "غير العقلاني وغير الضروري" يعكس رغبة في إضعاف وتدمير حق النقض.