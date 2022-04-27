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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير دفاع أمريكا: الحديث عن احتمال انضمام أوكرانيا للناتو سيكون بمثابة تكهنات

وزير دفاع أمريكا
وزير دفاع أمريكا

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الحديث عن احتمال انضمام أوكرانيا إلى الناتو سيكون بمثابة تكهنات.

وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، قال أوستن: "لا أريد التكهن بما قد يحدث". 

وشدد على أن إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الناتو الآن ليست على جدول الأعمال.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الولايات المتحدة ستحرك “السماء والأرض” لتزويد أوكرانيا بما تقول إنها بحاجة إليه لمحاربة روسيا.

جاء الإعلان في اجتماع يضم 40 دولة بهدف إشراك حلفاء واشنطن في مهمة دعم دفاعات كييف.

وقال أوستن، إن “الغرض الرسمي من الاجتماع هو مساعدة أوكرانيا على الفوز في المعركة ضد الغزو الروسي وبناء دفاعات أوكرانيا لمواجهة تحديات الغد”.

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وأضاف، متحدثًا باسم العديد من الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة: “من الواضح أن أوكرانيا تعتقد أنها تستطيع الفوز وكذلك يفعل الجميع هنا”.

وفي حين أن واشنطن، بصفتها أكبر مانح لكييف بالدولار، “ستواصل تحريك السماء والأرض حتى نتمكن من تلبية احتياجات الحكومة الأوكرانية، أوضح أوستن أنه من المتوقع أن تتساهل الدول الأخرى.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبريخت، إن “برلين التي كانت مصرة على أن جيشها يفتقر إلى الأسلحة الكافية لإرسال الفائض إلى أوكرانيا، غيرت موقفها، وسترسل دبابات جيبارد المستعملة إلي أوكرانيا وستشتري دبابات جديدة”.

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