عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدرعات روسية وقوات بجانب الجثث.. دليل جديد يكشف تورط موسكو بمذبحة بوتشا

جثث بوتشا
جثث بوتشا

على الرغم من نفي روسيا المتكرر أنها مسؤولة عن أي مذبحة في بوتشا، شوهدت المركبات العسكرية والقوات الروسية في أحد شوارع المدينة الأوكرانية بالقرب من جثث مدنية.

وأظهر مقطع فيديو جديد حصلت عليه شبكة "سي إن إن" الأمريكية، والتقطته طائرة بدون طيار المشهد في 12 و13 مارس الماضي، إذ حددت "CNN" الموقع الجغرافي وأكدت صحة مقطع الفيديو.

وشوهدت مركبة عسكرية روسية في مكان الحادث، بجانب الجثث، في مقطع فيديو يوم 13 مارس، كما أظهر مقطع فيديو آخر طائرة بدون طيار مركبة عسكرية روسية أخرى تتحرك في الشارع باتجاه الجثث.

قوات روسية بجانب جثث بوتشا

وفي مقطع فيديو تم التقاطه يوم 12 مارس، شوهد عدد من الجنود الروس حول مركبة عسكرية متوقفة خارج منزل على مقربة من الجثث. ومن غير الواضح ما الذي كان يفعلونه في المنزل.

وحسب “سي إن إن”، طلبت الشبكة الأمريكية من وزارة الدفاع الروسية التعليق لكنها لم تتلق ردًا على الفور.

وأكد المسؤولون الروس بما فيهم ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، ووزير الخارجية سيرجي لافروف - مرارًا وتكرارًا أن مقاطع الفيديو وصور الأقمار الصناعية التي تظهر الجثث في بوتشا مزيفة.

وعثرت القوات الأوكرانية على الجثث المدنية عندما استعادوا المدينة في 1 أبريل عقب انسحاب القوات الروسية، ما أثار غضبًا واسعًا من المجتمع الدولي، وإدانة شديدة من القادة الغربيين.

مسؤول أوروبي: الوضع في ماريوبول أصعب من بوتشا

رغم الأنقاض والدبابات المدمرة..تطهير شوارع بوتشا الأوكرانية بشكل مذهل.. صور

الدفاع الروسية روسيا وزارة الدفاع الروسية القوات الروسية CNN بوتشا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر بالفيفا: اعتماد نتيجة مباراة الجزائر والكاميرون.. وإيقاف جاساما

حوار جانبي.. الرئيس السيسي يصافح حمدين صباحي بحفل إفطار الأسرة المصرية

صعود صاروخي.. 35جنيها ارتفاعا في سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-4-2022

سلامة الغذاء تمنح أندومي مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

إلغاء الفواتير الورقية أول يوليو.. تعرف على البديل وطريقة دفع خدمات المياه والكهرباء والغاز

إدراج الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لمدة 5 سنوات تبدأ من اليوم

هل ليلة القدر في 25 رمضان؟.. صفاء السماء و9 علامات تحددها

ترشيحاتنا

رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يشيد بقرارات الرئيس السيسي بحفل إفطار الأسرة المصرية

نقابة المحامين تؤيد بقوة قرارات الرئيس السيسي

دعاء اليوم السادس والعشرين من رمضان.. ردده يسهل أمورك ويقضي حاجتك

وزير دفاع أمريكا: الحديث عن احتمال انضمام أوكرانيا للناتو سيكون بمثابة تكهنات

القومي لحقوق الإنسان: جاهزون للمشاركة بالحوار المجتمعي الذي أعلن عنه الرئيس.. فيديو

استمرار الأوفربرايس على أسعار مرسيدس C 180 في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسيحية عشقت الأذان وقراءة القرآن.. قصة سناء جميل مع صوت المسجد المجاور

شاهد.. حارس ينقذ امرأة من أسفل عجلات قطار في الهند

مسلسل توبة الحلقة 25.. عمرو سعد يهدد شقيقه بتسجيلات عن تجارة المخدرات

زي المحلات.. أفضل طريقة لعمل عجينة الطعمية للسحور

فيديو

قرارات وتكليفات السيسي للحكومة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية

انتهت بدماء على الطريق.. رحلة 5 طلاب جمعتهم الصداقة سويا حتى الموت

موعد صلاة عيد الفطر بجميع المحافظات .. تفاصيل

15 جنيها كحد أدنى .. تفاصيل زكاة الفطر وموعد إخراجها

المزيد

ساحة رأي

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ