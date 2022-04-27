مدرعات روسية وقوات بجانب الجثث.. دليل جديد يكشف تورط موسكو بمذبحة بوتشا

على الرغم من نفي روسيا المتكرر أنها مسؤولة عن أي مذبحة في بوتشا، شوهدت المركبات العسكرية والقوات الروسية في أحد شوارع المدينة الأوكرانية بالقرب من جثث مدنية.

وأظهر مقطع فيديو جديد حصلت عليه شبكة "سي إن إن" الأمريكية، والتقطته طائرة بدون طيار المشهد في 12 و13 مارس الماضي، إذ حددت "CNN" الموقع الجغرافي وأكدت صحة مقطع الفيديو.

وشوهدت مركبة عسكرية روسية في مكان الحادث، بجانب الجثث، في مقطع فيديو يوم 13 مارس، كما أظهر مقطع فيديو آخر طائرة بدون طيار مركبة عسكرية روسية أخرى تتحرك في الشارع باتجاه الجثث.

قوات روسية بجانب جثث بوتشا

وفي مقطع فيديو تم التقاطه يوم 12 مارس، شوهد عدد من الجنود الروس حول مركبة عسكرية متوقفة خارج منزل على مقربة من الجثث. ومن غير الواضح ما الذي كان يفعلونه في المنزل.

وحسب “سي إن إن”، طلبت الشبكة الأمريكية من وزارة الدفاع الروسية التعليق لكنها لم تتلق ردًا على الفور.

وأكد المسؤولون الروس بما فيهم ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، ووزير الخارجية سيرجي لافروف - مرارًا وتكرارًا أن مقاطع الفيديو وصور الأقمار الصناعية التي تظهر الجثث في بوتشا مزيفة.

وعثرت القوات الأوكرانية على الجثث المدنية عندما استعادوا المدينة في 1 أبريل عقب انسحاب القوات الروسية، ما أثار غضبًا واسعًا من المجتمع الدولي، وإدانة شديدة من القادة الغربيين.