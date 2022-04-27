الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب: زيارة بايدن فرصة لتعزيز شامل للتحالف بين البلدين

قال الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب "يون سيوك - يول"، اليوم الأربعاء، إن زيارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إلى كوريا الجنوبية ستكون فرصة جيدة لتعزيز شامل للتحالف بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أن ذلك جاء خلال لقائه مع "إدوين فولنر"، مؤسس مؤسسة "التراث" الأمريكية بمكتبه في سول.

ومن المتوقع أن يعقد "يون" و"بايدن" قمتهما الأولى في سول في الفترة من 20 إلى 22 مايو، قبل أن يسافر الرئيس الأمريكي إلى اليابان لحضور اجتماع منتدى "كواد" الرباعي الأمني، وهو شراكة أمنية تقودها الولايات المتحدة لمواجهة الصين وتضم أيضا أستراليا والهند واليابان.

من جانبه، أشار فولنر إلى أهمية دلالة أن تكون رحلة "بايدن" الآسيوية الأولى إلى كوريا الجنوبية، خاصة أن زيارته تأتي في العام الذي يصادف الذكرى الـ 140 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

