الكونجرس الأمريكي يوافق على مصادرة الأصول الروسية

وافق الكونجرس الأمريكي، على مبادرة تشريعية تتضمن مصادرة السلطات الأمريكية لبعض الأصول المرتبطة بالاتحاد الروسي من أجل بيعها وتقديم مساعدة إضافية إلى كييف، بما في ذلك المساعدات العسكرية.

وقد أيد هذا القانون 417 نائباً بـ الكونجرس ، وعارضه ثمانية. ووفقًا لهذه المبادرة.

ويتعين على الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخاذ جميع الخطوات التي ينص عليها الدستور لمصادرة أصول الأجانب الذين تم الحصول على أموالهم جزئيًا من خلال الفساد، والتي يُزعم أنها مرتبطة بـ السلطات الروسية.

بالإضافة إلى ذلك، الحديث عن الأصول التي حصل عليها أصحابها بسبب تقديم الدعم لسلطات الاتحاد الروسي.

وأوضحت الوثيقة أنه يجب اتخاذ هذه الإجراءات فيما يتعلق بأصول تبلغ قيمتها 2 مليون دولار أو أكثر، بما في ذلك تلك المملوكة لشركات الطاقة الروسية.

يجب بيع الأصول الروسية

ووفقا ً لقرار الكونجرس يجب بيع الأصول، ومن المفترض أن تستخدم العائدات لمساعدة أوكرانيا، لتقديم المساعدة العسكرية والإنسانية لها، ولمساعدة الأوكرانيين في إعادة التوطين في بلدان أخرى.