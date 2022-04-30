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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بالكمون والبابونج.. علاج آلام المعدة بالأعشاب

علاج التهاب المعدة
علاج التهاب المعدة بالأعشاب

علاج التهاب المعدة، كيف يمكن علاج التهاب المعدة الحاد، وما هي الأعشاب المستخدمة لعلاج التهاب المعدة والمغص، وكيف يمكن علاج التهاب المعدة.

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علاج آلام المعدة

بعد أن تعرفنا على أسباب التهاب المعدة وقبل الحديث عن الأدوية المستخدمة لعلاج التهاب المعدة ، دعنا الآن نتعرف على علاج آلام المعدة في المنزل وفقا لما نشره موقع هيلثي :

العلاج بالكمون:

بشكل عام ، إذا كنت تعاني من التهاب المعدة ، يجب عليك استخدام الكمون.
يمكن الاستفادة من الكمون عن طريق صنع مغلي من بذور الكمون ، أو ابتلاع الكمون مباشرة إذا كان مطحونًا ومياه الشرب بعد ذلك.

علاج زهرة البابونج:

يمكنك استخدام أكياس البابونج الجاهزة أو استخدام زهرة البابونج مباشرة.
يتمتع البابونج بقدرة فعالة على تهدئة آلام المعدة والمغص الحاد والعديد من المشكلات الصحية.
للعلاج ، يجب وضع حفنة من أزهار البابونج في كوب ثم إضافة الماء المغلي إليه.
اتركه لمدة تتراوح من عشر دقائق إلى ربع ساعة حتى يتخمر.
يجب مراعاة تحضير كمية من الوصفة تكفي للشرب على ثلاث دفعات ، وذلك لشرب الخليط بعد كل وجبة.
بعد ذلك يصفى المزيج ويشرب هذه الوصفة بعد كل وجبة.
يمكن أيضًا تحلية الوصفة بالعسل.
فوائد البابونج للمعدة والقولون هي طرق قديمة للطب البديل.

علاج بذور الشمر:

ضعي حفنة من بذور الشمر في كوب.
ثم نضيف الماء المغلي إلى البذور.
يجب ترك الخليط لمدة عشر دقائق حتى يتخمر جيدًا.
يجب تحضير كمية تكفي لثلاثة أكواب.
يجب تناول هذا الخليط بعد كل وجبة.
يمكن استخدام العسل كمُحلي.
يمكن لبذور الشمر القيام بمهمة علاج التهاب المعدة بشكل دائم.

عرق السوس:

يظهر الدور الفعال لعرق السوس في علاج آلام المعدة من خلال استخدامه الأمثل.
الطريقة هي أخذ نصف ملعقة كبيرة من عرق السوس وخلطها مع ربع كوب من الماء والتقليب بسرعة.
بعد ذلك يجب شرب هذه الوصفة وقد ينتهي الألم في خمس دقائق! .

راوند:

الراوند هو أسرع نبات لتخفيف آلام المعدة! .
يجب إحضار نصف ملعقة صغيرة من الراوند المطحون ووضعه في ربع كوب من الماء وتقليبه جيدًا.
بعد شرب الخليط ، يمكن أن تختفي آلام قرحة المعدة في غضون عشر دقائق! .
هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تعالج مشاكل المعدة المختلفة وغيرها من المشاكل الصحية مثل الرمان والشعير المسلوق وكذلك الحبوب المنبتة والأوراق الخضراء المسلوقة والحلبة والتي يمكن الاستغناء عنها والاعتماد على أدوية المعدة.

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