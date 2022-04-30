عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة زوج الفنانة مريم سعيد صالح

مريم سعيد صالح
مريم سعيد صالح

نشرت الفنانة مريم سعيد صالح تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن رحيل زوجها. 

وقالت مريم سعيد صالح : “إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله تعالى زوجي الحبيب الحاج شريف عبد الشكور أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة.. سيتم الدفن بمقابر القوات المسلحة بمحور المشير بعد صلاة الظهر بجامع السلام بمدينة نصر”.

مريم سعيد صالح 

مريم سعيد صالح 

ولدت مريم سعيد صالح في عام 1969 بمدينة القاهرة، ودرست في مدرسة الراهبات وأتقنت اللغة الفرنسية وعملت كمترجمة فورية نظراً لإتقانها اللغة، لكنها كانت تحلم بدخول عالم الفن والتمثيل وهو ما رفضته أسرتها وزوجها رفضاً تاماً لكنها أصرت على تحقيق حلمها رغم الصعوبات التي واجهتها .

بدأت مريم سعيد صالح العمل الفني منذ عام 2009 وكان أغلب اعمالها في الدراما التليفزيونية، من أشهرها: (تامر وشوقية، ازمة سكر، آدم، خاتم سليمان، سيدنا السيد، قانون المراغي، إسم مؤقت، الصياد)، كما شاركت في عدد من الأفلام، منها: (رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، عائلة ميكي، بلبل حيران، هرج ومرج) .

بهاء سلطان ومحمد أسامة يحيان حفلا فى الكويت خلال عيد الفطر

بيت الشدة الحلقة 29.. وفاء عامر ترفض زواج ابنتها من أحمد التهامي

الفنانة مريم سعيد صالح قدمت دور غجرية في مسلسل نسل الأغراب ، وكان لها حضور مميز و مختلف، إلا أنها بدون سابق إنذار فتحت النار على محمد سامي وكشفت عن تفاصيل وقعت بينهما أثناء تصوير المسلسل، حيث أكدت في تعليق صادم على فيسبوك أنها تعرضت للإهانة من محمد سامي عدة مرات في اللوكيشن .

مريم سعيد صالح وفاة زوج مريم سعيد صالح أخبار مريم سعيد صالح أعمال مريم سعيد صالح Arts Entertainment الفنانة مريم سعيد صالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين: حذف زجاجة زيت لتر ومكرونة نصف كيلو من مقرارات مايو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون ويوقف بكاري جاساما "فيديوجراف"

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 30 أبريل 2022

دعاء آخر جمعة في رمضان 2022.. ردده ولا تتركه يفوتك

من بينها مصر.. الإثنين أول أيام عيد الفطر في هذه الدول فلكيا

خبراء: سرطان الكبد ينتقل بالعلاقة الحميمية.. وتقليل الكحول يُنَجِّي من الإصابة به

هدايا السيسي للمصريين قبل عيد الفطر .. 13 قرارا رئاسيا لدعم الاقتصاد

دعاء الجمعة الأخيرة من رمضان 2022 .. 16 كلمة تجعلك من الفائزين

موضوعات متعلقة

بهاء سلطان ومحمد أسامة يحيان حفلا فى الكويت خلال عيد الفطر

علي ربيع يحتفل مع جمهوره بفيلم زومبي.. غدا

بيت الشدة الحلقة 29.. وفاء عامر ترفض زواج ابنتها من أحمد التهامي

انحراف الحلقة 29.. روجينا تكشف تفاصيل عشقها للطب النفسي

مسلسل وجوه الحلقة 14.. أحمد وفيق يحاول الإمساك بصفقة الماس

وفاة الفنان عزت بدران عن عمر يناهز 67 عاما

بيت الشدة الحلقة 27.. وفاء عامر ترفض زواج مساعدها

وجوه الحلقة 13.. خطوبة ابن أحمد وفيق وشقيقة حنان مطاوع

ترشيحاتنا

دعاء خواتيم شهر رمضان.. تنحل به العقد وتقضى به الحوائج

50 مليون دولار صادرات مصر من الرخام والجرانيت في يناير وفبراير 2022

سيراميكا كليوباترا يستضيف الأهلي في الدوري المصري .. الليلة

إيلون ماسك يقترح اسماً جديداً لمنصة ترامب «تروث سوشيال»

إسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود والجيش يطوق سلفيت عقب مقتل مستوطن

القوى العاملة: تعيين 1206 منهم 14"قادرون باختلاف" بالدقهلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع اقتراب العيد.. تعرف على أنواع الترمس وطريقة عمله

بعد تويتر.. إيلون ماسك يعلن شراء كوكاكولا وماكدونالدز

لبانة تقتل امرأة أثناء نومها.. والسبب مرعب

ريد كاربت في الصعيد.. لماذا احتل مهرجان المزاريطة الدولي التريند؟

فيديو

باركنسون.. تعرف على حقيقة مرض بوتين رئيس روسيا .. فيديو جراف

كل ما تريد معرفته عن فيلم العنكبوت.. وقائمة أفلام العيد.. فيديو جراف

شائعة وفاة رايولا.. كيف تؤثر على مستقبل بوجبا وإبراهيموفيتش.. فيديو جراف

سبب تسميتها بـ اليتيمة.. أسرار آخر جمعة في رمضان.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

اﻟﻤﺰﻳﺪ