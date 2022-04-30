وفاة زوج الفنانة مريم سعيد صالح

نشرت الفنانة مريم سعيد صالح تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن رحيل زوجها.

وقالت مريم سعيد صالح : “إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله تعالى زوجي الحبيب الحاج شريف عبد الشكور أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة.. سيتم الدفن بمقابر القوات المسلحة بمحور المشير بعد صلاة الظهر بجامع السلام بمدينة نصر”.

مريم سعيد صالح

مريم سعيد صالح

ولدت مريم سعيد صالح في عام 1969 بمدينة القاهرة، ودرست في مدرسة الراهبات وأتقنت اللغة الفرنسية وعملت كمترجمة فورية نظراً لإتقانها اللغة، لكنها كانت تحلم بدخول عالم الفن والتمثيل وهو ما رفضته أسرتها وزوجها رفضاً تاماً لكنها أصرت على تحقيق حلمها رغم الصعوبات التي واجهتها .

بدأت مريم سعيد صالح العمل الفني منذ عام 2009 وكان أغلب اعمالها في الدراما التليفزيونية، من أشهرها: (تامر وشوقية، ازمة سكر، آدم، خاتم سليمان، سيدنا السيد، قانون المراغي، إسم مؤقت، الصياد)، كما شاركت في عدد من الأفلام، منها: (رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، عائلة ميكي، بلبل حيران، هرج ومرج) .

الفنانة مريم سعيد صالح قدمت دور غجرية في مسلسل نسل الأغراب ، وكان لها حضور مميز و مختلف، إلا أنها بدون سابق إنذار فتحت النار على محمد سامي وكشفت عن تفاصيل وقعت بينهما أثناء تصوير المسلسل، حيث أكدت في تعليق صادم على فيسبوك أنها تعرضت للإهانة من محمد سامي عدة مرات في اللوكيشن .