عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد مسلسل نسل الأغراب

فضحت محمد سامي.. مريم سعيد صالح مترجمة فرنسية دخلت الفن بالقوة

مريم سعيد صالح
مريم سعيد صالح

مازال الوسط الفني يتأجج بمشاكل وتفاصيل يومية يعلن عنها بعض النجوم كالعادة، إلا أن أزمة المخرج محمد سامي الأخيرة كانت سبباً في خروج الكثير من الفنانين عن صمتهم والهجوم عليه بشكل مفاجئ، ليروي البعض تفاصيل خاصة كان آخرهم الفنانة مريم سعيد صالح التي شاركت في آخر أعمال محمد سامي، مسلسل نسل الأغراب في رمضان 2021 . 

أزمة محمد سامي و مريم سعيد صالح 

الفنانة مريم سعيد صالح قدمت دور غجرية في مسلسل نسل الأغراب ، وكان لها حضور مميز و مختلف، إلا أنها بدون سابق إنذار فتحت النار على محمد سامي وكشفت عن تفاصيل وقعت بينهما أثناء تصوير المسلسل، حيث أكدت في تعليق صادم على فيسبوك أنها تعرضت للإهانة من محمد سامي عدة مرات في اللوكيشن . 

وكتبت مريم سعيد صالح :" احنا كنا بنتشتم ونتهزأ في اللوكيشن وكنا بنسكت علشان لقمة العيش " ، وهو ما أثار غضب الجمهور بشكل أكبر ضد محمد سامي خاصة بعد تأكيد العديد من الفنانين على شخصيته صعبة التعامل وأسلوبه الذي لا يعجبهم خلال التصوير.

من هي مريم سعيد صالح ؟ 

ولدت مريم سعيد صالح في عام 1969 بمدينة القاهرة، ودرست في مدرسة الراهبات وأتقنت اللغة الفرنسية وعملت كمترجمة فورية نظراً لإتقانها اللغة، لكنها كانت تحلم بدخول عالم الفن والتمثيل وهو ما رفضته أسرتها وزوجها رفضاً تاماً لكنها أصرت على تحقيق حلمها رغم الصعوبات التي واجهتها . 

 بدأت مريم سعيد صالح العمل الفني منذ عام 2009 وكان أغلب اعمالها في الدراما التليفزيونية، من أشهرها: (تامر وشوقية، ازمة سكر، آدم، خاتم سليمان، سيدنا السيد، قانون المراغي، إسم مؤقت، الصياد)، كما شاركت في عدد من الأفلام، منها: (رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، عائلة ميكي، بلبل حيران، هرج ومرج) . 

 

المخرج محمد سامي مريم سعيد صالح مسلسل نسل الاغراب مسلسلات رمضان 2021

ترشيحاتنا

الرئيس الفرنسي: الحرية والسلام والعدالة حركت ثورة السودان وأسقطت حكم البشير

خاص|التموين: لم نرصد نقص أي سلعة أو زيادة أسعار في عيد الفطر

مطارا الغردقة ومرسى مطروح يستقبلان أولى رحلات "Anima Wings"من رومانيا..صور

نشرة مرور القاهرة المسائية.. هدوء واستقرار نسبي في شوارع وميادين العاصمة

طلائع الجيش يستعد لـ الزمالك بهذا الإجراء.. ورجوع مبشّر لـ الغزال

بعد موافقة الشيوخ.. الحد الاقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاما قابلة للتجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرجانى ساسى يطلب راتبا يوميا خياليا من الزمالك لتجديد عقده .. إعرف القيمة

السقا يرد على مها أحمد: العيش والملح عقد يا أختي العزيزة

وفاة والدة نائب برلمانى فى حريق منزل بشبين القناطر

فضحت محمد سامي.. مريم سعيد صالح مترجمة فرنسية دخلت الفن بالقوة

السيسي لماكرون: مصر لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية

ضربة موجعة لـ رمضان صبحي فى بيراميدز.. تفاصيل

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد إجازة عيد الفطر.. تفاصيل

3 غيابات مؤثرة لـ الزمالك فى مباراة طلائع الجيش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

فيديو

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

شتمت أحدهما بلفظ خارج.. قصة هجوم مها أحمد على السقا وكرارة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

محمد مبروك الشيلاني يكتب: القدسُ بين قدَرِها وقدْرِها

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

هويدا دويدار تكتب: التعليم في زمن الكورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

اﻟﻤﺰﻳﺪ