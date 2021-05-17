فضحت محمد سامي.. مريم سعيد صالح مترجمة فرنسية دخلت الفن بالقوة

بعد مسلسل نسل الأغراب

مازال الوسط الفني يتأجج بمشاكل وتفاصيل يومية يعلن عنها بعض النجوم كالعادة، إلا أن أزمة المخرج محمد سامي الأخيرة كانت سبباً في خروج الكثير من الفنانين عن صمتهم والهجوم عليه بشكل مفاجئ، ليروي البعض تفاصيل خاصة كان آخرهم الفنانة مريم سعيد صالح التي شاركت في آخر أعمال محمد سامي، مسلسل نسل الأغراب في رمضان 2021 .

أزمة محمد سامي و مريم سعيد صالح

الفنانة مريم سعيد صالح قدمت دور غجرية في مسلسل نسل الأغراب ، وكان لها حضور مميز و مختلف، إلا أنها بدون سابق إنذار فتحت النار على محمد سامي وكشفت عن تفاصيل وقعت بينهما أثناء تصوير المسلسل، حيث أكدت في تعليق صادم على فيسبوك أنها تعرضت للإهانة من محمد سامي عدة مرات في اللوكيشن .

وكتبت مريم سعيد صالح :" احنا كنا بنتشتم ونتهزأ في اللوكيشن وكنا بنسكت علشان لقمة العيش " ، وهو ما أثار غضب الجمهور بشكل أكبر ضد محمد سامي خاصة بعد تأكيد العديد من الفنانين على شخصيته صعبة التعامل وأسلوبه الذي لا يعجبهم خلال التصوير.

من هي مريم سعيد صالح ؟

ولدت مريم سعيد صالح في عام 1969 بمدينة القاهرة، ودرست في مدرسة الراهبات وأتقنت اللغة الفرنسية وعملت كمترجمة فورية نظراً لإتقانها اللغة، لكنها كانت تحلم بدخول عالم الفن والتمثيل وهو ما رفضته أسرتها وزوجها رفضاً تاماً لكنها أصرت على تحقيق حلمها رغم الصعوبات التي واجهتها .

بدأت مريم سعيد صالح العمل الفني منذ عام 2009 وكان أغلب اعمالها في الدراما التليفزيونية، من أشهرها: (تامر وشوقية، ازمة سكر، آدم، خاتم سليمان، سيدنا السيد، قانون المراغي، إسم مؤقت، الصياد)، كما شاركت في عدد من الأفلام، منها: (رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، عائلة ميكي، بلبل حيران، هرج ومرج) .