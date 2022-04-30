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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بيت الشدة الحلقة 29.. وفاء عامر ترفض زواج ابنتها من أحمد التهامي

بيت الشدة
بيت الشدة

شهد مسلسل بيت الشدة الحلقة 29 تطورا جديدا في الأحداث، حيث ترفض فلك "وفاء عامر" زواج ابنتها من سالم "أحمد التهامي" وتوبخه ووالدته عندما يذهبان إلى منزلها لطلب يد ابنتها.

وتقرر ابنتها وابنها يوسف "محمد مهران" الهروب من منزل والدتهما فلك والذهاب إلى مختار "أحمد وفيق"، كما يقرر ناصر "إيهاب فهمى" التنازل عن مكتبته لزوجته وأولاده.

وتنافس الفنانة وفاء عامر في رمضان هذا العام بمسلسل “بيت الشدة”، وهو أول عمل درامي لها من بطولتها المطلقة تشارك به في موسم رمضان، والذي تأمل أن يحقق النجاح المرجو منه، خاصة أن هذا العمل يعتمد بشكل كبير على بطولتها إلى جانب مجموعة من النجوم.

ونرصد في التقرير التالي تفاصيل مسلسل “بيت الشدة” وقنوات العرض.

قصة مسلسل “بيت الشدة” 

ينتمى مسلسل "بيت الشدة" الذى تقوم ببطولته وفاء عامر إلى نوعية الأعمال التي تدور أحداثها وقصتها في إطار من الرعب والتشويق.

ويناقش المسلسل فكرة وجود السحر والشعوذة ولكن يتم تناولها داخل أحداث العمل بشكل واقعي وحقيقي وليس خياليا، ويحمل العمل رسالة مهمة للجمهور؛ وهى عدم السير وراء الدجالين.

وتجسد وفاء عامر داخل أحداث مسلسل “بيت الشدة” الشخصية الرئيسية بالعمل، وهى شخصية سيدة اسمها فلك هانم، وهي متزوجة ولديها ولد وبنت، وتتصف بأنها سيدة قوية وتحاول الاستيلاء على الحارة التى تعيش فيها لتزيد من قوتها.

أبطال مسلسل “بيت الشدة”

مسلسل “بيت الشدة” يخوض بطولته كوكبة من النجوم: وفاء عامر، وأحمد وفيق، وإيهاب فهمي، ومها أحمد، ومحسن منصور، وأحمد التهامي، ومدحت تيخا، ومحمد مهران، وعبير منير، وصبري عبد المنعم، ولبنى ونس، وبسنت حاتم، ومنى العمدة، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف، منتج فني عوض ماهر، ومدير تصوير عزمي الرحماني، مخرج منفذ محمد بدير، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدنى.

برومو مسلسل “بيت الشدة”

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “بيت الشدة” برومو العمل الذى ينافس فى رمضان الحالي، وظهر فى البرومو حالة من التشويق والإثارة، حيث يعتمد بشكل كبير على جانب من الرعب، ويناقش قضية السحر والشعوذة من خلال وجود الأبطال فى بيت مهجور.

قنوات عرض مسلسل “بيت الشدة”

أعلنت الجهة المنتجة لمسلسل "بيت الشدة"، عرض العمل عبر شاشة قناة “صدى البلد” و "ten" فى دراما رمضان 2022.

ونشرت قناة “صدى البلد” بوسترات خاصة لأبطال العمل عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ليكون العمل ضمن خريطة الأعمال الدرامية التي تعرضها خلال هذا الموسم، وعلقت عليها: "اختفاء وإثارة ورعب.. بيت مهجور ورجع اتفتح تاني.. نجوم مسلسل بيت الشدة هتشوفوهم بشكل تاني خالص.. رمضان نورنا".

وفاء عامر الفنانة وفاء عامر ايهاب فهمي احمد التهامي مسلسل بيت الشدة Arts Entertainment

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