العتق من النار.. ماذا يحدث في آخر ليلة من رمضان؟ |فيديوجراف

ساعات وينقضي شهر رمضان الكبير والمسلمون يتسارعون في العبادات والدعاء خلال العشر أيام الأخيرة من شهر رمضان لما لها من فضل عظيم وثواب كبير ويكثر البعض من الدعاء والعبادة في آخر ايام شهر رمضان طالبين المغفرة من الله والعتق من النار .

فضل آخر ليلة في رمضان

فضل آخر ليلة فى رمضان.. يحرص الكثير من المسلمين في كل أنحاء العالم بالاجتهاد والتقرب إلى الله بالطاعات في رمضان وخاصة في العشر الأواخر من رمضان، ولكن يتكاسل البعض في طاعات آخر ليلة من رمضان وذلك للاستعداد للعيد ولكن يغفل الكثيرون عن آخر ليلة فى رمضان والانشغال فى تجهيزات العيد، ففضل آخر ليلة من رمضان عظيم مثلها مثل باقي أيام الشهر الكريم، فلا تستهون بـ آخر ليلة فى رمضان إنما الاعمال بالخواتيم، والإنسان الذكي هو من يستغل رمضان لآخر ساعة فيه، حتى يخرج من رمضان بذنب مغفور، وبعيب مستور ولن يكون هذا إلا بمنهج النبى صلى الله عليه وسلم، لذا ينشر موقع صدى البلد فى هذا التقرير فضل أخر ليلة فى رمضان.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي: