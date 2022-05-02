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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. 6 فوائد للقرع المر أبرزها محاربة السكري والنسيان يهدد الذاكرة.. 6 أسباب لا علاقة لها بالشيخوخة

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها..

حظك اليوم وتوقعات الإثنين 2-5- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

يشغل بال الكثير توقعات الأبراج وحظك اليوم، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك لليوم الإثنين الموافق 2-5-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيدين العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.

6 فوائد للقرع المر أبرزها محاربة السكري

يعد عصير القرع المر هو أفضل دواء طبيعي لمرض السكري ويمكن تناوله في الصباح الباكر على معدة فارغة لخفض مستويات السكر في الدم  فهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائية  مثل  حمض الفوليك والزنك والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين أ وفيتامين سي ، نظرًا لكونه مصدرًا ممتازًا للألياف الغذائية ، فهو يحتوي أيضًا على ضعف مستويات الكالسيوم والبوتاسيوم 

لمرضى القلب والسكر .. تعرف على فوائد بذور القرع

جينيس ترفض توثيق أضخم حبة بطاطس في العالم: مجرد قرع عسل

النسيان يهدد الذاكرة.. 6 أسباب لا علاقة لها بالشيخوخة

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،  أسباب ضعف الذاكرةوالنسيان وعلاجه الطبيعي.

سلطة الرنجة ب3 طرق.. جربيها بنفسك

هل أنت  من عشاق تناول الرنجة يمكنك تحضيرها بالمقادير والخطوات وبوصفة سهلة وسريعة إليك طريقة تحضير سلطة الرنجة بطرق مختلفة 

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