نشرة المرأة.. 6 فوائد للقرع المر أبرزها محاربة السكري والنسيان يهدد الذاكرة.. 6 أسباب لا علاقة لها بالشيخوخة

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها..

يشغل بال الكثير توقعات الأبراج وحظك اليوم، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك لليوم الإثنين الموافق 2-5-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيدين العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.

يعد عصير القرع المر هو أفضل دواء طبيعي لمرض السكري ويمكن تناوله في الصباح الباكر على معدة فارغة لخفض مستويات السكر في الدم فهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائية مثل حمض الفوليك والزنك والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين أ وفيتامين سي ، نظرًا لكونه مصدرًا ممتازًا للألياف الغذائية ، فهو يحتوي أيضًا على ضعف مستويات الكالسيوم والبوتاسيوم

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أسباب ضعف الذاكرةوالنسيان وعلاجه الطبيعي.

هل أنت من عشاق تناول الرنجة يمكنك تحضيرها بالمقادير والخطوات وبوصفة سهلة وسريعة إليك طريقة تحضير سلطة الرنجة بطرق مختلفة