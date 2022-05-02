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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

النسيان يهدد الذاكرة.. 6 أسباب لا علاقة لها بالشيخوخة

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،  أسباب ضعف الذاكرةوالنسيان وعلاجه الطبيعي.

 

أسباب ضعف الذاكرة والنسيان وعلاجه الطبيعي..

"يعد فقدان الذاكرة إلى حد ما أمرا طبيعيا في مجتمعنا. فمع زيادة المسؤوليات وارتفاع مستويات التوتر، نميل إلى إهمال صحتنا العقلية".

 

النسيان يهدد الذاكرة.. وهذه 6 أسباب لا علاقة لها بالشيخوخة..

1- التوتر المفرط والإصابة بالإجهاد والتعب الشديد.

2- عدم النوم بما فيه الكفاية

3- الاكتئاب والقلق

4- الاصابة بالعدوى: التهاب السحايا والتهاب المفاصل المزمن والتهابات المسالك البولية يمكن تسبب إلى حد ما مشاكل في الذاكرة

5-  قصور الغدة الدرقية

6- نقص في المغذيات: خاصة فيتامين B12، الحديد

العلاج الطبيعي للنسيان..

1- تناول الغذاء الصحي السليم والمتوازن، والذي يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة وتناول الأطعمة التي يوجد بها الأوميجا3. وخاصة الجوز، الأسماك الدهنية، البيض، الخضراوات الورقية الداكنة، التوت، التفاح

2- تناول الماء بشكل كبير والذي يعمل على تنظيم الدورة الدموية والسماح للدم بالوصول إلى المخ.

3- ممارسة التمرينات الرياضية

3- النوم الكافي 8-9 ساعات يوميا

4- تناول الشوكولا الداكنة

4- تناول واحد من الاعشاب الاتية: الجنسينغ، اكليل الجبل، البقدونس، الزعفران، الزنجبيل، الميرمية، النعناع الأخضر، القرفة

5- تتاول 2-3 اكواب قهوة باليوم

النسيان يهدد الذاكرة وهذه 6 أسباب لا علاقة لها بالشيخوخة الشيخوخة العلاج الطبيعي ضعف الذاكرة النسيان

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